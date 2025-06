Guardians of the tomb è un film per gli appassionati di spider movie che mescola horror e avventura. Collaborazione in grande stile tra Australia e Cina

Guardians of the Tomb, film su Italia 1 diretto da Kimble Rendall

Sabato 21 giugno, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:40, azione e brivido si fondono in Guardians of the Tomb, un adrenalinico B-movie a tinte horror del 2018 nato da una co-produzione tra Cina e Australia. Il film è diretto da Kimble Rendall, regista specializzato in creature feature claustrofobici (suo il precedente Shark 3D), che qui ne ha curato anche lo script. Il motore della vicenda è la scomparsa di uno scienziato all’interno di una labirintica tomba imperiale cinese, un luogo leggendario che nasconde un segreto mortale. Questo dà il via a una missione di salvataggio guidata dalla sorella dell’uomo, Jia, interpretata dall’attrice cinese Li Bingbing.

Sergio Friscia, chi è: dalle discoteche ai villaggi turistici, poi la tv/ "Cerco di essere poliedrico"

In qualità di esperta di aracnidi e veleni, le sue competenze scientifiche saranno l’unica speranza di sopravvivenza del gruppo. Accanto a lei troviamo un cast internazionale che include Kellan Lutz, noto per la sua partecipazione alla saga cinematografica di Twilight, nei panni del determinato capo della squadra di soccorso Jack Ridley, e un ambiguo Kelsey Grammer, attore di lunga carriera ricordato per il suo celebre ruolo nella sitcom Frasier. Quest’ultimo interpreta Mason, il facoltoso uomo d’affari che finanzia l’impresa, ma le cui reali motivazioni, più legate al profitto che al salvataggio, appaiono subito sospette.

Chi è Paola Cannatello, la compagna di Francesco Paolantoni/ "Abbiamo superato crisi molto forti"

Il film unisce così gli elementi classici del cinema d’avventura—rovine perdute e trappole mortali—con la tensione pura del creature feature, portando i protagonisti a confrontarsi non con un solo mostro, ma con uno sciame famelico e letale di ragni imbuto (i velenosissimi funnel-web spiders). Le musiche, firmate da Paul Doust e Wentong Yi, accompagnano la disperata esplorazione e la fuga, cercando di amplificare il senso di claustrofobia e di un pericolo strisciante e inarrestabile nelle oscure profondità della tomba.

La trama del film Guardians of the Tomb: un elisir di lunga vita molto pericoloso

La vicenda di Guardians of the Tomb ha inizio quando la dottoressa Jia si unisce a una squadra di recupero per trovare suo fratello Luke. L’uomo è scomparso nel deserto cinese durante una spedizione finanziata dalla società di biotecnologie di Mason. Guidato da Jack Ridley, il team si addentra in un mausoleo sotterraneo, una complessa struttura labirintica appartenuta a un antico imperatore ossessionato dalla ricerca dell’immortalità.

Chi è Giuseppe Verdi: un bambino prodigio nella musica con tanti talenti/ L'impegno in politica e i successi

All’interno, il gruppo scopre presto la causa della scomparsa di Luke: il luogo è abitato da uno sciame di ragni ad imbuto, una specie mutata che dimostra un’intelligenza e un’aggressività fuori dal comune. Mentre cercano una via di fuga e una cura per le ferite infette, i sopravvissuti dovranno svelare il legame tra le creature e un antico elisir di lunga vita, facendo i conti non solo con i mostri, ma anche con i segreti e i possibili tradimenti celati all’interno del loro stesso gruppo.