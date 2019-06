Guardiola allenatore Juventus/ Sarri resta il favorito ma i tifosi sperano…

Pep Guardiola alla Juventus dovrebbe restare il classico sogno di calciomercato di una notte d’estate. Infatti a poche settimane dalla separazione da Massimiliano Allegri, la Juventus sembra molto vicina all’ingaggio di Maurizio Sarri. L’ex allenatore del Napoli, nonché attuale trainer del Chelsea, è dato ormai in arrivo a Torino dalle principali fonti media. Da limare alcuni dettagli contrattuali con il club britannico, che deve ancora liberarlo ufficialmente. In questo senso, smentendo di fatto l’ipotesi Pep Guardiola, il tifoso del Napoli, Massimiliano Gallo, ha parlato di Sarri come se fosse già seduto sulla panchina della Juventus: “Siamo tutti un po’ sconvolti del suo passaggio alla Juventus – ha detto a Radio Sportiva – Negli anni in cui è stato a Napoli si è mostrato come un allenatore proletario e contro il Palazzo, dicendone tante contro la Juve, andare lì è un po’ come rinnegare quanto detto e quanto fatto”. Se dipendesse dai tifosi dalla Juventus, ovviamente, il nome giusto per la panchina sarebbe quello di Pep Guardiola. Ma giorno dopo giorno le speranze di vederlo a Torino sembrano diminuire drasticamente.

Pep Guardiola alla Juventus? Chirico lo esclude categoricamente ma…

Alcuni tifosi della Juventus continuano a credere che la notizia di Maurizio Sarri alla Juventus sia una bufala, dunque cavalcano i rumors che vedrebbero a sorpresa il sorpasso di Pep Guardiola. In realtà, come spiegato dal giornalista Marcello Chirico sulle pagine de ilbianconero.com, la pista legata al tecnico spagnolo è ormai da scartare definitivamente: “Per favore, basta! Fermatevi! Clausola o non clausola, squalifica o meno, Guardiola non sarebbe mai stato liberato. Punto, fine delle trasmissioni. E la Juve ha virato su Sarri. L’ho scritto, l’ho detto e ripetuto nei video, per onestà e correttezza verso chi mi legge o mi ascolta: niente da fare. Piantatela!”. Dunque le speranze di vedere Guardiola alla guida del club bianconero si riducono ulteriormente, solo un colpo di scena potrebbe ribaltare una situazione che per molti addetti ai lavori sembra già scritta da tempo. Chi allenerà la Juventus la prossima stagione? Probabilmente non Guardiola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA