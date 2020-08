Guardiola esonerato dal Manchester City?/ Dopo il flop potrebbe tornare al Barcellona

Pep Guardiola esonerato dal Manchester City? Difficile dirlo ora, fatto sta che l’ennesima eliminazione ai quarti di finale di Champions League invita la società a riflettere per il futuro. Si inizia dunque a parlare di nuove possibilità per il tecnico spagnolo che era stato accostato insistentemente alla Juventus che però ha puntato tutto su Andrea Pirlo. E allora si aprono scenari interessanti che portano il tecnico in direzioni diverse sempre alla ricerca di un successo che in coppa manca ormai dai tempi del Barcellona dove secondo Paolo Condò potrebbe tornare. Un palcoscenico che sicuramente per molti sarebbe un ipotesi romantica e che permetterebbe a Pep di tornare a trionfare in Europa.

GUARDIOLA ESONERATO DAL CITY? IPOTESI BARCELLONA

Pep Guardiola sarà esonerato? Paolo Condò a Sky Sport ha le idee chiare: “Uno scenario con un ritorno di Pep Guardiola al Barcellona non mi sorprenderebbe”. Fa poi un riassunto di quanto accaduto in Premier in queste stagioni: “In quattro anni a Manchester ha raggiunto vertici di gioco straordinari. Ma se guardiamo dentro al paniere ci sono due campionati su quattro, qualche coppetta, un’eliminazione agli ottavi e tre ai quarti. Su una partita singola c’è sempre una spiegazione come la mano col Tottenham di Llorente. Se guardi il dato grande sapendo che umanamente è stanco di stare al Manchester, cosa penserà lo sceicco Mansur. Ha investito una somma di denaro impressionante con la sospensione poi revocata. Vorrei capire se lo sceicco ritiene che il gioco è valso la candela”.



