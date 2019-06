Guardiola nuovo allenatore Juventus?/ “Agnelli vuole il top per la panchina e lui…”

Su Pep Guardiola i tifosi della Juventus non hanno dubbi: è lui l’allenatore giusto per ripartire nella prossima stagione. Ma la stampa, soprattutto quella italiana, è divisa. C’è chi ritiene che sia Maurizio Sarri l’allenatore in pole per la panchina, chi invece è convinto che sia il manager del Manchester City il favorito. Ad esempio Ilario Di Giovambattista, giornalista di Radio Radio, attraverso il suo profilo ufficiale di Twitter ha commentato l’ipotesi Guardiola e detto la sua sulle possibilità che diventi l’allenatore della Juventus. «Sarà una illusione come dicono esimi giornalisti ma alcuni tasselli portano #Guardiola alla @juventusfc. #Agnelli non vuole un bravo mister, vuole il top». In merito a Sarri ha spiegato: «Non sarebbe un ripiego ma abbinare Guardiola a #Cr7 è da livelli planetari. “Chi vivrà vedrà” cit. Nedved». Proprio l’affare Cristiano Ronaldo ha dimostrato che niente è impossibile nel calcio, sarà così anche per la panchina?

GUARDIOLA NUOVO ALLENATORE JUVENTUS? “LA ROMA CI SPERA…”

Mentre in Italia si parla del suo possibile arrivo alla Juventus, Pep Guardiola si gode le meritate vacanze. Stasera l’allenatore del Manchester City è stato avvistato al Pabellon Nou Congost di Manresa per la sfida di basket tra il Baxi Manresa e il Real Madrid. L’ex Barcellona è stato inquadrato insieme al padre Valentì e al presidente del Baxi Manresa, Josep Saez. Lui ha educatamente salutato, intanto i tifosi bianconeri continuano a sognarlo sulla panchina che un tempo era di Allegri. A fare il tifo, per così dire, c’è pure la Roma, che così potrebbe fare un tentativo per Sarri. Nei mesi scorsi, secondo il Corriere della Sera, c’è stato più di un sondaggio da parte del club giallorosso, a cui l’ex allenatore del Napoli avrebbe dato anche una disponibilità di massima. Quando è arrivata la Juventus, la Roma è finita nelle retrovie, ma se l’ipotesi bianconera dovesse cadere, allora da Trigoria tornerebbero alla carica.





