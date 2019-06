GUARDIOLA NUOVO ALLENATORE JUVENTUS?/ Dall’Inghilterra: l’assalto, Sarri terza scelta

Pep Guardiola allenatore della Juventus resta il sogno dei tifosi bianconeri. È considerato il predestinato, non esistono alternative per la panchina. In realtà le voci vedono in pole Maurizio Sarri, eppure il nome dell’allenatore del Manchester City torna in ogni ricerca che riguarda la Juventus e il futuro tecnico. Per i tifosi è lui l’uomo giusto per dare la scossa all’ambiente in vista del nuovo assalto alla Champions League, che manca ormai dal 1996. A dire il vero, Bayern Monaco e Manchester City lo avevano preso con lo stesso proposito, senza però riuscire a realizzarlo. Guardiola infatti ha vinto solo due Champions League da allenatore: era sulla panchina del Barcelona, con i successi del 2009 e 2011. Poi per lui solo delusioni: con il Bayern Monaco si è fermato tre volte in semifinale, peggio è andata con i Citizens. Nel 2017 è stato eliminato agli ottavi nel 2017 e nelle due annate successive non è andato oltre i quarti di finale. Ma è un profilo che piace per le sue idee tattiche e per l’esperienza.

GUARDIOLA NUOVO ALLENATORE DELLA JUVENTUS?

Le voci sulla panchina della Juventus comunque sono discordanti, soprattutto se si mettono a confronto quelle italiane con quelle che arrivano dall’Inghilterra. Qui infatti è considerato Sarri il favorito, invece Oltremanica è Guardiola la prima scelta, con Pochettino prima alternativa. «Penso che sia questo il motivo per cui la vicenda della rescissione del contratto di Sarri col Chelsea stia andando per le lunghe. La Juventus non ha ancora detto se lo ha scelto. È un’opzione, non pagheranno in anticipato perché potrebbero avere l’uomo che desiderano davvero», ha dichiarato il giornalista Adam Digby a Sky Sports. E il preferito in questione è Pep Guardiola. «Stanno cercando Guardiola e Pochettino, l’obiettivo è uno di questi due, ma tengono Sarri come opzione di ripiego», ha aggiunto. In ogni caso in molti ritengono che Sarri abbia fatto un ottimo lavoro al Chelsea e che i risultati del suo lavoro saranno ancor più visibili l’anno scorso, come del resto visto al Napoli, dove la crescita è stata esponenziale sotto la sua guida.

GUARDIOLA, PRESTO UN NUOVO TENTATIVO, SARRI ALLA FINESTRA

Il popolo della Juventus non si arrende e continua a sognare Pep Guardiola, al punto tale da condizionare il titolo in borsa dei bianconeri. Un altro segnale che la questione dell’allenatore è tutt’altro che chiusa, almeno secondo quanti considerano Sarri il piano B rispetto al tecnico del Manchester City. Lui la prima scelta: la Juventus starebbe aspettando qualche giorno per lanciare l’assalto. E se non andasse in porto la trattativa, si fionderebbe su Pochettino. Per Sarri aumentano le possibilità di una permanenza a Londra: lo stesso Roman Abramovich lo starebbe convincendo a restare dopo la vittoria in Europa League. E pensare che alcuni giorni fa l’Agi aveva dato per fatto l’accordo tra Guardiola e la Juventus sulla base di un contratto quadriennale da 24 milioni di euro l’anno, con l’annuncio il 4 giugno. Quella data si sta avvicinando e i tifosi della Juventus continuano a sperare che l’indiscrezione trovi conferma in un annuncio che sarebbe a dir poco clamoroso visto le smentite dello stesso Guardiola.



© RIPRODUZIONE RISERVATA