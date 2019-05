Guardiola nuovo allenatore Juventus?/ I tifosi ora sarebbero delusi da chiunque

Pep Guardiola potrebbe diventare il nuovo allenatore della Juventus, nonostante qualcuno continui a portare avanti delle smentite. Il tecnico catalano rappresenta da tempo il sogno dei tifosi della squadra bianconera che ora rimarrebbero delusi da qualsiasi altra alternativa. Una situazione che potrebbe diventare una lama a doppio taglio. Se dovesse arrivare davvero Pep allora sarebbe grande festa a Torino, ma qualora arrivasse un altro nome potrebbero essere guai. A Torino c’è entusiasmo e la voglia di riuscire a conquistare finalmente quella Champions League inseguita ormai da 24 anni. Gli indizi che portano al tecnico ex Bayern Monaco continuano ad essere tanti e le smentite che arrivano dal Manchester City sembrano totalmente di facciata per una società che si troverebbe pronta a perdere uno dei migliori allenatori in circolazione. Tutto è molto complicato, ma rapidamente potrebbe diventare più facile di quanto si possa pensare.

Guardiola nuovo allenatore Juventus? Le alternative

Nonostante in molti parlino di Guardiola come nuovo allenatore della Juventus risulta necessario lavorare ad altri nomi. In pole position sembra esserci Maurizio Sarri con i media che si spaccano in due e molti che hanno la convinzione che l’affare sia già fatto. Attenzione però ai nomi che nelle ultime ore diventano prepotenti. Calata la voce per Mauricio Pochettino infatti si è iniziato a parlare con intensità di Jurgen Klopp ora però con la testa alla finale di Champions League proprio contro il tecnico argentino. Tra gli outsider invece cresce la possibilità di vedere sulla panchina dei bianconeri Eusebio Di Francesco, esonerato dalla Roma durante l’arco della stagione attuale. Il nome che non passa mai di moda è quello di Simone Inzaghi, tecnico molto giovane e dalle idee di calcio da vincente. Attenzione alle prossime ore quando la situazione potrebbe cambiare ulteriormente magari con nomi nuovi pronti ad emergere all’improvviso per diventare a questo punto delle sorprese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA