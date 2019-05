GUARDIOLA NUOVO ALLENATORE JUVENTUS?/ La stampa inglese non ci crede, e la Bild…

Pep Guardiola nuovo allenatore della Juventus è una ipotesi che in Inghilterra non viene nemmeno contemplata. La stampa sportiva inglese infatti in questi giorni sta parlando di Guardiola solo per le richieste che l’allenatore del Manchester City avrebbe presentato alla sua dirigenza in termini di acquisti per il calciomercato estivo, dando dunque per scontato che Guardiola sarà sulla panchina del City anche nella prossima stagione. The Sun indica in modo piuttosto preciso le richieste fatte dal tecnico catalano per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione: sul taccuino ci sarebbero soprattutto i nomi di Joao Felix, Rodri e Maguire. Facendo un salto in Germania, la Bild afferma che Guardiola avrebbe dato il via libera alla cessione di Leroy Sane al Bayern Monaco per un cifra non inferiore ai 100 milioni. In ogni caso, nemmeno un accenno a un possibile addio ai Citizens: poche speranze dunque per la Juventus? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GUARDIOLA E GLI EFFETTI SULLA BORSA

Pep Guardiola nuovo allenatore della Juventus: inutile negarlo, sarebbe questa l’ipotesi più affascinante per la panchina bianconera dopo l’addio di Massimiliano Allegri e naturalmente è proprio il nome di Guardiola ad accendere la fantasia di tifosi bianconeri, semplici appassionati di calcio e addirittura della Borsa. Ieri infatti il titolo della Juventus ha registrato notevoli fluttuazioni nel corso della giornata proprio in base alle voci più o meno favorevoli circa Guardiola: quando arrivavano notizie positive come il pre-contratto che sarebbe già pronto, il titolo schizzava verso l’alto; quando giungevano smentite, ecco pure le brusche frenate per il valore del titolo Juventus. Insomma, una vera e propria telenovela, fatta anche di presunti avvistamenti di Guardiola in Italia, quando in realtà Pep è ad Abu Dhabi. Non che la lontananza fisica impedisca di trattare, però i falsi avvistamenti sono il segnale del fascino di questa ipotesi.

GUARDIOLA NUOVO ALLENATORE JUVENTUS? IL MANCHESTER CITY FRENA

Naturalmente le possibilità che Guardiola diventi il nuovo allenatore Juventus dipenderanno molto anche dal Manchester City. Di certo la società inglese non ha alcuna intenzione di separarsi da Pep, ma sappiamo bene che ha problemi con il fair play finanziario e rischia anche l’esclusione dalla Champions League, per l’anno prossimo oppure per la stagione successiva. Naturalmente le voci positive dicono che Guardiola sappia già che la Uefa escluderà il Manchester City e di conseguenza voglia passare alla Juventus, mentre a livello ufficiale il City ha smentito seccamente. Il consigliere d’amministrazione Alberto Galassi ha detto ai microfoni di Sky Sport: “Ho parlato con Nedved, ci siamo fatti due risate. Abbiamo parlato della Juventus ed entrambi ci siamo resi conto che la questione era diventata ridicola, parlare di Guardiola alla Juventus è una scemenza: non aiuta la Juve, non aiuta il City e non aiuta Guardiola in questi pochi giorni di vacanza che ha”. Davvero è tutto finito? Di certo un feeling si è creato, allora lanciamo un’altra possibilità: se l’esclusione del City fosse valida per il 2020-2021, Guardiola potrebbe arrivare alla Juventus fra un anno.



