Guardiola nuovo allenatore Juventus?/ Pep resta in corsa, ma attenzione a Klopp…

Pep Guardiola potrebbe ancora essere il nuovo allenatore della Juventus: nonostante le voci che provengono dall’Inghilterra, e che vorrebbero un accordo trovato dai bianconeri con Maurizio Sarri, il nome del catalano rimbalza ancora nelle stanze della Continassa e nelle indiscrezioni degli addetti ai lavori. A rilanciare la voce sarebbero i mercati pubblicitari asiatici, come dichiarato da Maurizio Crosetti su La Repubblica: sappiamo bene come Fabio Paratici abbia commentato, non più tardi di due giorni fa, dicendo di non aver mai pensato a Guardiola e proprio questo potrebbe essere un segnale, ovvero la volontà di non mettere troppa pressione su una trattativa che in realtà potrebbe già essere in dirittura d’arrivo. “E’ improbabile che la Juventus non avesse e non abbia già in mano il nuovo allenatore” ha detto Crosetti, riassumendo quello che è un concetto che dovrebbe essere assodato: Andrea Agnelli si è mosso evidentemente per tempo, ma l’eventuale accordo rimane ancora un qualcosa di segreto che eventualmente verrà rivelato con tempi e modi decisi dalla società campione d’Italia. Intanto però altri candidati potrebbero farsi largo in questi giorni di incertezza pubblica.

GUARDIOLA NUOVO ALLENATORE JUVENTUS? GLI ALTRI CANDIDATI

Di Sarri abbiamo già parlato: l’allenatore del Chelsea effettivamente è sempre stato uno dei candidati più forti alla panchina della Juventus, diciamo alle spalle di Guardiola, con la possibilità di risparmiare sul suo ingaggio ma di avere comunque un tecnico abituato al campionato italiano e fautore di un calcio propositivo. Su di lui però restano i dubbi legati alla gestione della rosa e l’Europa: vero che i Blues domani sera giocheranno la finale di Europa League, ma in Champions il toscano ha raggiunto al massimo gli ottavi e soprattutto in questa stagione è arrivato lontanissimo da Manchester City e Liverpool in Premier League, dando la sensazione che forse il doppio impegno potrebbe pesare. Anche per questo, incredibilmente, è spuntato il nome di Jurgen Klopp: la sua candidatura ha ripreso vigore leggendo nemmeno troppo tra le righe le parole di Paratici, che ha confermato come la Juventus non parlerà circa il nuovo allenatore finchè non saranno terminate le coppe europee. Il che include ovviamente la finale di Champions League, lo stesso Klopp ma anche eventualmente Mauricio Pochettino: il mistero insomma si infittisce, anche per questo Pep Guardiola rimane un profilo ancora in linea con la panchina bianconera.

