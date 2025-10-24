Coordinato da alcuni docenti cattolici esce il volume "La preghiera nella letteratura italiana", ma Guareschi è assente. Non è uno scherzo

A noi appassionati guareschiani sembrava che il periodo buio dell’ostracismo nei confronti del papà di Peppone e don Camillo fosse ormai retaggio del passato. Invece, un illuminante articolo di Antonio Socci su Libero rimette tutto com’era, addirittura prima del 2008, anno del centenario della nascita di Giovannino, quando l’Ordine dei giornalisti si ricordò, 40 anni dopo la morte, che Guareschi fosse un giornalista e arrivò a donare, attraverso la sezione di Reggio Emilia, addirittura una targa ai figli.

Prima del 2008, dicevo, perché Socci sottolinea, da par suo, come nel ponderoso (832 pagine) volume edito da Ips (2024), dal titolo La preghiera nella letteratura italiana, realizzato (riferisce Socci) da una settantina di studiosi coordinati da alcuni docenti dell’Università Cattolica di Milano (dove insegna il professor Ermanno Paccagnini, ordinario di letteratura italiana contemporanea e uno dei più autorevoli membri del Comitato che si occupò del cinquantesimo della morte di Giovannino nel 2018, ndr) che fa un excursus dal XII al XX secolo, nell’elenco degli scrittori del Novecento brilli per l’assenza proprio Giovannino Guareschi e la notazione dei curatori secondo i quali il volume non ha “alcuna pretesa di sistematicità e di completezza… ci siamo limitati all’analisi di autori particolarmente significativi dal nostro punto di vista”.

Ecco, evidentemente per nessuno dei settanta studiosi e dei coordinatori docenti alla Cattolica Guareschi è sembrato uno scrittore “significativo”. La notazione, così, sa tanto di excusatio non petita e via discorrendo. Insomma, forse aveva ragione Giovannino quando, dopo la questione De Gasperi, scrisse, citando il Poeta, di essere “A Dio spiacente e a li nemici sui”.

Preghiera nella letteratura senza Guareschi? Anche a chi conosce superficialmente la vita e le opere di Giovannino sembra un’affermazione impossibile. Soltanto pensando ai film con Fernandel e Gino Cervi, quante volte si legge, anche senza le parole di rito, delle preghiere di don Camillo, del vecchio vescovo, dello stesso Peppone che, proprio per tramite del parroco, fa dire alla Madonne dei Prati quello che lui da solo non avrebbe saputo dire; e Cino del Piò, il ragazzino che, unico oltre al pretone interpretato da Fernandel, parla con il Cristo dell’altare maggiore? Non è forse una preghiera, tra l’altro esaudita, la sua, per riportare alla ragione un padre ubriacone e violento?

Oltre a questi, però, ci sono altre mille e mille favole di Guareschi nelle quali la preghiera è evidente, viva e profonda e altre nelle quali, pur essendo solo accennata, rimane però a confortare, dare speranza, condurre alla meta. Sono decine i risultati che si ottengono semplicemente ricercando la parola “preghiera” nei racconti di Mondo piccolo ma tutto questo, evidentemente, non è bastato ai settanta studiosi per considerare Guareschi uno scrittore “significativo”, nonostante sia secondo solo a Collodi per numero di traduzioni al mondo (escludendo quelle clandestine o realizzate artigianalmente, magari proprio dai missionari cattolici). Insomma, anche questa volta gli intellettuali italiani, in particolare quelli cattolici, hanno preferito sorvolare su Giovannino Guareschi scrittore.

Che avesse ragione l’Unità quando, il 22 luglio 1968, alla morte di Giovannino, scrisse che era scomparso lo “scrittore mai sorto”? Inoltre, a quanto mi consta, soltanto un’antologia italiana per le scuole riporta un brano di Guareschi. Chiunque dubitasse, poi, del valore della preghiera negli scritti guareschiani, si vada a leggere il Diario clandestino scritto nel lager nazista.

Speriamo che il prossimo volume sugli scrittori cattolici “significativi” includa anche Giovannino: lui e i suoi scritti lo meritano, da sempre. E dire che, a partire da quella di Beppe Gualazzini, per arrivare alla nuova edizione di Alessandro Gnocchi, le biografie di Guareschi sono state tante. Forse, però, aveva ragione ancora una volta lui, Giovannino, che scriveva: “Chi non trova un biografo deve inventare la sua vita da solo”.

