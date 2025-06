Stamane si sono verificati una serie di guasti sulla linea ad Alta Velocità Roma-Napoli, mandando nel caos i treni: i dettagli

Una mattinata di passione quella di oggi sull’Alta Velocità Roma-Napoli, a causa di non uno ma ben due guasti che hanno letteralmente paralizzato la circolazione dei treni.

Come riferisce TgCom24.it ma anche Fanpage, poco dopo le ore 5:00 sono scattate le prime segnalazioni fra le stazioni di Roma Prenestina e Napoli Afragola per via di un inconveniente tecnico, dopo di che si è verificato un altro guasto, questa volta fra Ceccano e Agnani, il colpo del ko per la circolazione dei treni sulla Roma-Napoli.

Come un castello di sabbia tutta l’intera programmazione odierna è “crollata”, con alcuni treni ad alta velocità della linea Roma-Napoli che sono stati dirottati su altre linee, mentre altri sono stati cancellati, e altri ancora hanno ricevuto ritardi fino a due ore, così come comunicato dal sito ufficiale di Trenitalia.

In generale i tempi di percorrenza vengono indicati con ritardi superiori ai 120 minuti rispetto al solito, complice appunto la situazione di caos che si è venuta a creare nella mattinata di stamane dopo i guasti.

GUASTI SULLA LINEA ROMA-NAPOLI: COSA STA ACCADENDO

A volte si è arrivati anche a 170 minuti di ritardi, quindi quasi tre ore in più di attesa per i viaggiatori, che stamane hanno vissuto un vero e proprio incubo fra cancellazioni, soppressioni e modifiche del percorso. La circolazione, come riferisce il sito di Trenitalia, ha cominciato lentamente a tornare alla normalità da circa un’ora, poco dopo mezzogiorno ma al momento i disagi restano e dovrebbero essere superati del tutto solo nel pomeriggio.

In ogni caso, come avviene sempre in queste situazioni, vi consigliamo di controllare con frequenza il sito ufficiale dell’azienda ferroviaria italiana ma anche i social, a cominciare da X.com (l’ex Twitter), dove viene riportata la situazione con aggiornamenti live, in tempo reali: capirete se il treno che dovrete prendere ha subito qualche modifica, ritardo o è regolarmente in azione.