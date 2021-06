Gucci apre Seoul un nuovo flahship store/ Evento in digitale con tanti ospiti d’eccez

Si è tenuta ieri sera a Seoul l’inaugurazione del Gucci Gaok, il secondo flagship store della maison fiorentina in Corea del Sud. Come riportato sul canale Instagram ufficiale del brand, l’evento si è tenuto in digitale ed ha visto la partecipazione di molte celebrità coreane, famose in Asia e non solo, tra cui Kai, cantante del gruppo k-pop EXO e di recente nominato global ambassador di Gucci, gli attori Han Jimin e Cha Seung Won, il rapper Jay Park e molti altri. Il Gucci Gaok (che dal coreano significa “casa tradizionale”) si trova nel quartiere di Itaewon, un distretto commerciale di Seoul famoso per la vita notturna e per i numerosi locali. L’edificio si presenta maestoso già dall’esterno grazie alla facciata che ricorda una foresta immaginaria progettata dall’artista Park Seung Mo. Per la sua realizzazione, l’artista Park ha esplorato l’interazione tra luce e ombra facendo uso di strati di rete metallica come simbolo dei confini tra ciò che è reale e ciò che è un’illusione. All’interno del progetto troviamo anche una riflessione sulla questione più spinosa della nostra epoca ovvero quella ambientale.

Gucci Garden Archetypes/ Al via la mostra a Firenze per i 100 anni del marchio

Gucci apre a Seoul il suo secondo flagship store

Park esprime l’esistenza e la non esistenza della natura, le sue preoccupazioni di ciò che può essere perso, lasciando solo l’illusione di ciò che potrebbe essere salvato. All’interno del Gucci Gaok, che riflette lo spirito eclettico e innovativo del quartiere Itaewon (diventato famoso fuori dalla Corea del Sud grazie al k-drama “Itaewon Class” disponibile su Netflix), si trova un’ampia scelta di abiti pret-a-porter, borse, valigeria, accessori, scarpe, gioielli e la selezione di arredi del Gucci Decor. Inoltre saranno ospitate delle collezioni esclusive pensate appositamente per lo store coreano tra cui una linea di accessori che unisce il motivo della doppia G ad un pattern e righe, declinato in borse, valigeria e scarpe. L’arrendamento del flagship store ricorda u’elegante boudoir con tanto di salottini privati, mentre all’ingresso padroneggia una maestosa scala in argento.

LEGGI ANCHE:



© RIPRODUZIONE RISERVATA