Guè ne La grazia di Paolo Sorrentino: la scelta a sorpresa del regista

Nella giornata di ieri, mercoledì 27 agosto 2025, ha preso il via in Laguna l’82° Mostra del Cinema di Venezia con tante star nazionali ed internazionali e numerosi film in concorso. Tra questi troviamo La grazia, il nuovo lavoro di Paolo Sorrentino in concorso per il Leone d’oro e che ha fatto da apertura; il film sarà poi distribuito nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 15 gennaio 2026 dalla PiperFilm.

Nel nuovo film di Paolo Sorrentino c’è spazio anche per l’ingresso a sorpresa di uno dei più amati rapper della scena italiana: Guè. La sua partecipazione è sicuramente una delle grandi novità della pellicola e sta già attirando la curiosità del pubblico per il ruolo che andrà a coprire.

Lo stesso Sorrentino, durante la conferenza stampa tenuta nella giornata di ieri, ha spiegato di nutrire una grande stima per Guè e per la sua musica, raccontando di aver conosciuto il rapper a Milano in occasione della presentazione del suo precedente film, Parthenope, lo scorso anno.

Guè in un cameo de La grazia: le precedenti esperienze recitative

Paolo Sorrentino si sarebbe sin da subito interessato alla musica e ai testi delle canzoni di Guè, azzardando così l’idea di inserirlo nel cast de La grazia. Quello del rapper sarà in realtà un cameo, una breve incursione in una scena durante una cerimonia al Quirinale tenuta dal Presidente della Repubblica interpretato da Toni Servillo. Il personaggio si rivela un grande fan del rapper, in particolare di un suo brano del 2015 intitolato Le bimbe piangono.

Ma non è la prima volta che Guè appare al cinema, e non è di certo la sua prima esperienza sul set. Già in passato, infatti, ha recitato nel film di Matteo Swaitz Mucchio selvaggio del 2007; più di recente, nel 2019, ha recitato in Cetto c’è, senzadubbiamente di Giulio Manfredonia e ne I soliti idioti 3 – Il ritorno di Francesco Mandelli, Fabrizio Biggio e Martino Ferro. In televisione, invece, ha preso parte nel 2018 ad un episodio della serie L’ispettore Coliandro.

