Guè, nato a Milano nel 1980, è il nome d’arte scelto da Cosimo Fini. Dopo aver fondato i Club Dogo, gruppo hip hop molto attivo dai primi anni duemila, ha intrapreso la carriera da solista nel 2011 circa. Precedentemente Guè utilizzava come pseudonimo Guè Pequeno, poi cambiato appunto nel solo Guè nel 2021. Il nome d’arte scelto dal rapper nasce dal fatto che abbia un problema all’occhio, una ptosi ad una palpebra, che lo porta ad avere un occhio leggermente socchiuso. Dunque proprio dal fatto che i bambini lo chiamassero spesso “guercio” è nato lo pseudonimo scelto per il mondo della musica, Guè.

Dopo aver messo momentaneamente da parte la carriera con i Club Dogo, Guè ha continuato con successo la sua carriera, prendendo parte al Festival di Sanremo nel 2025 insieme a Tormento e Joshua, per cantare un brano presentato da Shablo, “La mia parola”. Una prima volta per il rapper che non aveva mai partecipato, precedentemente, a Sanremo, se non come ospite l’anno precedente.

Guè, chi è: nel 2021 la nascita della figlia Celine

Ma cosa sappiamo invece della vita privata di Guè? Il rapper ha avuto fidanzate molto conosciute in passato, come ad esempio la showgirl Elena Morali. Nel 2021 il rapper è diventato papà di Celine, avuta con la compagna di allora Yusmary Ruano. Il cantante milanese è dunque diventato papà con la modella di origini cubane: i due attualmente non stanno più insieme ma i rapporti tra loro sembrano essere ottimi per il bene della piccola Celine.

“Che papà sono? Non credo di aver dato ancora le mie massime skills, perché non vive con me. Ora che passa il tempo, la vedo di più e interagisco di più, è divertente” ha raccontato al podcast Mille Pare il rapper milanese. L’amore, invece, al momento non sembra interessarlo: nessuna storia seria, dunque, per Guè.

