Guè nel 2021 è diventato papà di Celine, la bimba avuta dalla sua ex fidanzata Yusmary Ruano, splendida modella e vocalist di origine cubana. La storia tra i due è nata nel 2019, quando hanno collaborato insieme ad un singolo. Dopo due anni hanno messo al mondo la bimba ma la loro storia è presto terminata. Oggi Guè ha una nuova fidanzata? A quanto pare, nella vita del rapper milanese, dopo la fine della storia con Yusmary sarebbero arrivate altre donne. Indiscrezioni, flirt, pagine di giornali scandalistici ma poche conferme. Cosa sappiamo, dunque, della vita privata di Guè? In questi ultimi tempi c’è una nuova donna al suo fianco?

Lo scorso anno il nome di Guè è stato accostato a quello di Vera Gemma, nominata agli Oscar 2024. L’attrice è stata infatti paparazzata insieme al rapper dal settimanale “Oggi”, che aveva parlato di una notte di grande passione tra i due. E, la stessa Gemma, aveva confermato di non essere single. A Verissimo, infatti, dopo aver raccontato di non avere un compagno, ha poi spiegato di aver trovato qualcuno nella sua vita. “L’audizione è arrivata dopo una lunga amicizia via chat, dove ci siamo scritti, abbiamo condiviso parecchie cose. Poi siamo riusciti a vederci e c’è stata questa serata” ha ammesso la stessa attrice, confermando dunque una conoscenza in corso con Guè.

Guè ha una nuova fidanzata? La storia con Vera Gemma

Dopo aver ammesso di avere una conoscenza in corso, Vera Gemma aveva spiegato: “Ho scoperto questa persona meravigliosa, intelligentissima, una profondità che va ben oltre gli stereotipi del rapper”, confermando di fatto la storia con Guè. Oggi non è chiaro se la storia tra i due sia proseguita o meno: le voci, infatti, si fermano al gennaio del 2024. Dunque, oggi Guè ha una nuova fidanzata? La risposta non può che essere vaga perché una conferma in merito non c’è.