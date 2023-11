Gué Pequeno contro Maneskin: “Faranno anche i sold out ma non vendono i dischi”/ “Non lo so chi li ascolta”

Gué Pequeno attacca i Maneskin: web furioso

Gué Pequeno si è espresso diverse volte sui Maneskin, questa volta è tornato a esporre considerazioni sulla band non troppo lusinghiere. Le dichiarazioni del rapper hanno fatto infuriare i fan del gruppo musicale che lo hanno riempito di commenti negativi.

“Faranno anche i sold out degli show, ma non vendono i dischi. Non lo so chi li ascolta. Ma qualcuno in quale modo lo fa, perché fanno il tutto esaurito negli stadi. Apro i social e vedo Angelina Jolie e la figlia al loro concerto. E anche negli Stati Uniti hanno fatto concerti da tutto esaurito. Mi pare siano arrivati al sold out anche a New York al Madison Square Garden. Ma cantano in inglese con musica rock. Immagina invece un rapper italiano che rappa in inglese. Quella sarebbe proprio un’altra storia. Se ho provato? Sì ma giusto per gioco“ ha dichiarato l’artista.

Gué Pequeno l’attacco al Festival del Cinema: “Pieno di str***i”

Pequeno è conosciuto, oltre che per la sua musica, anche per la sua schiettezza e sincerità talvolta pungente. Durante il Festival del Cinema di Venezia, il rapper ha fatto delle considerazioni polemiche su alcune categorie di ospiti che hanno sfilato sul red carpet.

“Un altro Venezia con un red carpet pieno di stronzi , gente del GF, e influencer che non hanno mai visto un film” ha scritto il rapper. Il messaggio al veleno non è riferito solo alla categoria degli influencer, ma anche ad alcuni colleghi, come la stella nascente Ernia, l’outsider di Sanremo 2023 Lazza e il fenomeno napoletano, Geolier. Insomma, quando si tratta di dare il suo parere Gué non va certo per il sottile.

