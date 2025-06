Gué Pequeno, nome d’arte di Cosimo Fini, oggi ospite di “Belve”. Intervistato da Francesco Fagnani, il rapper, che ha trovato popolarità con i Club dopo per poi cominciavano a partire dalla sua lista e allo stesso modo di ottenere i grandissimi risultati negli anni, si è confessato raccontando lati inediti del suo carattere e del suo vissuto. Avanti la sua carriera con Club Dogo, Guè ha proseguito con i suoi progetti personali facendosi spazio nella scena underground milanese e non solo, ottenendo i primi successi che lo hanno poi spinto ad intraprendere la carriera da solista. Di questo e altro ha parlato il rapper durante l’intervista a “Belve”.

Guè ha una nuova fidanzata? Le voci sul flirt con Vera Gemma/ Silenzio sulla vita privata

Ancor prima, in diverse interviste, Gué Pequeno aveva raccontato di avere una dipendenza dal sesso e in particolar modo da Only Fans: “Per me è peggio del gioco d’azzardo. Il mio commercialista pensava che fossi vittima di una truffa online: gli ho dovuto dire che ero io a sborsare soldi a ogni ora del giorno, anche alle 4 del mattino”. Per sua stessa ammissione, Gué Pequeno spende circa 5000 euro al mese per gli abbonamenti a Only Fans.

Marina Ripa di Meana, chi è la mamma di Lucrezia Lante della Rovere/ "Era possessiva, mi attaccava"

Gué Pequeno: “Alle medie ero bullizzato”

Parlando del suo problema all’occhio dal quale è nato il suo soprannome, Gué Pequeno ha raccontato di aver sofferto di bullismo e di essere stato spesso preso in giro proprio a causa di questa peculiarità fisica: “Da ragazzo ero abbastanza particolare, ero molto introverso. Non timido, ma introverso. Ero bullizzato perché avevo un occhio chiuso”. Al liceo, poi, il cambiamento grazie alle amicizie: da quel momento Gué ha acquistato sempre più sicurezza in sé, iniziando anche la sua carriera nel mondo della musica. La carriera del rapper è cominciata da giovanissimo, nel 2005, quando ha cominciato a pubblicare i primi EP. Nel corso degli anni ha poi collaborato con grandi artisti come J-Ax, Marracash e Noyz.