Guè Pequeno/ Dai presunti flirt, alle polemiche sui social al concerto interrotto dalla polizia..

Guè Pequeno torna protagonista sul palcoscenico stavolta per i Seat Music Awards 2021. Uno dei più famosi rapper del panorama italiano dei nostri anni Cosimo Fini, questo il suo nome di battesimo, è un classe 1980. Il rapper è diventato famoso per la sua partecipazione nei Club Dogo. Il rapper però è anche famoso per alcuni comportamenti da alcuni ritenuti sconvenienti. Tra questi è importante ricordare la bufera mediatica nata da un suo post su instagram in cui si mostra mentre fa un bagno in una vasca piena di prosecco. Il gesto era nato per divertimento e come campagna promozionale per una cantina di vini, ma alla fine si è tramutato in un’ondata di disappunto non solo dal pubblico, ma anche da alcuni vertici della politica. Il gesto è stato criticato pesantemente dato che sarebbe risultato una “mancanza di rispetto per chi lavora nella produzione di quel vino da anni” oltre che “un’eccessivo e indifendibile spreco alimentare”.

Solo successivamente si è scoperto che il vino all’interno della vasca non era DOC, ma semplici scarti che non sarebbero stati più utilizzati. Ciò che importa, però, è che il rapper è nuovamente riuscito ad attirare l’attenzione dei media su di sè. Un altro evento che ha portato di nuovo il rapper al centro dei riflettori è stato il suo concerto del 22 agosto 2021 dove alcune autorità sono intervenute a fermare l’evento in quanto gli spettatori erano decisamente troppo vicini al palco. In questo periodo di pandemia, infatti, è severamente vietato creare assembramenti e questo è uno dei motivi per cui per molto tempo si sono evitati concerti anche in locali al chiuso come in questo caso.

Il concerto, svolto all’interno di un locale calabrese, stava rispettando tutte le norme di distanziamento fino a quando molti spettatori si sono alzati in piedi e si sono avvicinati al palco per poter cantare alcune canzoni del rapper, il tutto senza mascherina.

Guè Pequeno, la sua vita sentimentale

Passando invece alla vita sentimentale di Guè Pequeno, sfortunatamente, non si sa molto: pare che sia single al momento, ma non raramente gli sono state attribuite varie storie amorose tra qui quelle con Nicole Minetti, Elena Morali, Natalia Bush, Sara Tommasi, Elettra Lamborghini. Molte di queste sono state poi smentite. Lo stesso rapper si è però confessato in varie interviste riguardo all’idea della convivenza e del diventare padre. Ha ammesso di aver intrapreso qualche convivenza, ma che non sono mai andate come sperato. Lo stesso Guè ha confessato di non sopportare l’idea di diventare padre e proprio per questo motivo molte delle sue storie sono finite. Come afferma nell’intervista a Vanity Fair il rapper non crede nella monogamia nè nella totale fiducia nella coppia, questi sono proprio i motivi per cui al momento è single e non è minimamente sfiorato dall’idea di crearsi una famiglia tutta sua.

Un altro aspetto importante della vita spericolata dell’artista è il suo rapporto con la droga: un rapporto costante, ma, a detta del rapper, controllabile. Guè, infatti, non usa la droga come via di fuga dalla realtà o come stimolatore della creatività, tuttavia non nega che essa sia una parte importante della sua vita. Questo aspetto, infatti, è un altro dei motivi che gli impediscono la creazione di una famiglia tutta sua. L’artista, accompagnato dalla sua visione spericolata della vita, è ancora in grado di cavalcare l’onda di successo data dalla sua musica. Anni e anni di successo continuano a susseguirsi da quando ha iniziato nel 1997 insieme ai Club Dogo per poi esplodere con la sua carriera solistica iniziata nel 2005. Il rapper ci ha regalato alcuni dei suoi brani più belli e nel 2021 è tornato alla ribalta grazie alla ripubblicazione del suo album di debutto “Ragazzo d’oro” che, quest’anno, compiva dieci anni. Nella ripubblicazione sono anche state inserite alcune nuove canzoni create insieme ad altri artisti tra cui: Charlie Charles, Gemitaiz e Lazza. Inoltre il 9 aprile è uscito il suo ultimo mixtape: Fastlife 4.

