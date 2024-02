Guè Pequeno è il fidanzato di Vera Gemma?/ Dai primi rumors alle dichiarazioni di lei: “Quel che sarà, sarà”

Guè Pequeno è il fidanzato di Vera Gemma? Le prime indiscrezioni sulla coppia

Vera Gemma è uscita allo scoperto a livello sentimentale e, dopo un lungo mese di gennaio in cui spesso si è parlato della sua vita privata, ha voluto fare chiarezza. L’attrice, che oggi pomeriggio sarà ospite di Caterina Balivo su Rai 1 nel salotto de La volta buona, ha rivelato di aver avuto un incontro con Guè Pequeno, dal quale è rimasta affascinata e che spera possa trasformarsi in una frequentazione a tutti gli effetti. Eppure, a inizio gennaio, l’attrice si professava single in un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo.

“Sono al momento single. Qualora qualcuno pensasse di entrare nella mia vita, deve apportare affettivamente, come crescita, nel costruire qualcosa insieme. Deve essere anche una persona un minimo ambiziosa e che mi sa dare amore, sennò state proprio lontani. Insomma, le audizioni sono sempre aperte“, aveva ammesso ironicamente. A seguire, lo scorso mese, si sono intensificate giorno dopo giorno le indiscrezioni su una presunta liaison in corso tra l’attrice e il rapper.

Vera Gemma e la rivelazione a Verissimo: “C’è stato un bell’incontro“

Tali indiscrezioni riguardanti Vera Gemma e Guè Pequeno, alla fine, sono state chiarite proprio dall’attrice. Ritornata nel salotto di Verissimo alla fine dello scorso mese, la figlia di Giuliano Gemma ha ammesso di aver avuto un incontro speciale con il noto rapper, che però al momento non definisce ancora fidanzato: “L’audizione è arrivata dopo una lunga amicizia via chat, dove noi ci siamo scritti, abbiamo condiviso parecchie cose perché poi nel frattempo io lavoravo e lui lavorava“.

Nel salotto di Silvia Toffanin, la Gemma aveva raccontato come si sono conosciuti: “Io mi scrivevo con lui quando ero a Los Angeles, perché avevo il film candidato all’Oscar, gli raccontavo come andava, anche troppo, ogni cosa del film gliela mandavo e lui dopo tre mesi mi ha detto “Vera, con tutto il rispetto mi parli solo del tuo film, no per carità ti auguro il meglio però’. Poi finalmente siamo riusciti a vederci e c’è stata questa serata, insomma, ora non si sa che cosa riserverà il futuro. Però c’è stato un bell’incontro. Io ho scoperto una persona meravigliosa, intelligentissima con una grande senso dell’umorismo ed un gusto per l’arte, una profondità molto lontana da quelli che possono esser gli stereotipi del rapper. Sono felice e fiera di averlo conosciuto ed avere condiviso del tempo con lui, e poi quello che sarà sarà“.











