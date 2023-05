Guè Pequeno è innamorato di Annalisa?/ L’indiscrezione sui likes “galeotti”

Guè Pequeno e il presunto interesse per Annalisa: le tracce social

Il mondo dello spettacolo, compreso quello della musica, spesso può regalare perle dal punto di vista delle novità di gossip. Condividere palcoscenici, sale di registrazione e sfaccettature simili del settore, può portare ad incontri non solo finalizzati a questioni professionali. Tra le ultime indiscrezioni paventate in rete e non solo spicca il presunto interessamento di Guè Pequeno – come riporta il settimanale Chi – nei confronti di Annalisa. Quest’ultima sta indubbiamente vivendo un momento d’oro; ogni suo brano cavalca l’onda delle classifiche portandosi sempre a ridosso delle posizioni che contano e pare aver destato l’interesse del rapper non solo per meriti artistici.

Come riportato dal settimanale Chi, pare che Guè Pequeno – impegnato dall’uscita del nuovo album Madreperla, in classifica da settimane – sia particolarmente interessato ad Annalisa. L’indiscrezione di cronaca rosa sarebbe nata principalmente da alcune tracce lasciate sui social; ogni post o condivisione della cantante sembra trovare un sospetto riscontro positivo, puntuale e costante, da parte di Guè Pequeno. Fiumi di like che sembrano quasi un messaggio alla diretta interessata ma che non pare abbiano avuto un seguito in concreto.

Guè Pequeno, dalle indiscrezioni sentimentali all'ultimo "scivolone" hot

A dispetto del presunto interesse di Guè Pequeno per Annalisa, sempre il settimanale Chi sottolinea come effettivamente le possibilità per la coppia siano piuttosto basse. Pare infatti che la cantante sia impegnata ma la relazione sarebbe avvolta dal mistero. Il presunto fidanzato misterioso non è ancora stato “catturato” dalla cronaca rosa ma sarebbe un ostacolo per nulla banale in riferimento al presunto interesse del rapper nei confronti di Annalisa.

Nel frattempo, solo qualche settimana fa Guè Pequeno era tornato ad “accendere” l’interesse sui social per un aneddoto piuttosto hot. Tra l’altro, non è nemmeno la prima volta; il rapper infatti, in bella vista sui social, avrebbe pubblicato per sbaglio sui social un video privato in atteggiamenti piuttosto intimi. L’episodio non è una novità per Guè Pequeno che già diverso tempo fa era incappato nel medesimo “errore”. Tornando al presunto interesse per Annalisa, si tratta chiaramente di indiscrezioni e teorie a tinte sentimentali; il beneficio del dubbio resta ma non è detto che in futuro gli indizi non possano diventare una prova.

