Gue Pequeno ha una fidanzata? Il protagonista di Sanremo 2025 è da più di 20 anni al centro della scena musicale, collezionando album e canzoni di successo sin dai suoi esordi con i Club Dogo. Lo scorso gennaio, è uscito il suo ultimo album “Tropico del Capricorno”, diventato subito disco d’oro. Adesso, dopo una lunga carriera, ha deciso di mettersi in gioco anche al Festival della Canzone Italiana. Dopo essere stato ospite lo scorso anno per duettare con Geolier, questa volta è tornato come concorrente insieme a Shablo, Tormento e Joshua, con il brano “La mia parola“.

Ma cosa si sa della vita privata del rapper? Negli anni, è stato spesso al centro del gossip per i suoi flirt con donne nel mondo dello spettacolo. In particolare, pare sia stato legato all’ex politica Nicole Minetti, ad Elena Morali, a Sara Tommasi e a Vera Gemma. Il rumor sulla presunta frequentazione con Vera si è diffuso proprio lo scorso anno, ma l’attrice ha smentito queste voci, chiarendo che erano solo amici. Una storia importante è stata senza dubbio quella con Yusmary Ruano, iniziata nel 2019 e dalla quale è nata sua figlia Celine nel 2021.

Gue Pequeno, chi è la fidanzata: il rapporto con la figlia Celine

“Lei è una mia ex fidanzata, non stiamo più insieme. Siamo genitori divisi ma siamo ancora in ottimi rapporti per il bene di nostra figlia”, ha detto Gue Pequeno parlando della madre della figlia. Per quanto riguarda la piccola Celine, ha poi raccontato di star costruendo pian piano un rapporto con lei. “Che papà sono? Non credo di aver dato ancora le mie massime skills, perché comunque ho una figlia che è nata da una relazione non in atto, non è cresciuta con me. Ora che passa il tempo, la vedo di più e interagisco di più, è divertente. Però penso che sia qualcosa che vedrò più avanti”, ha spiegato in un’intervista al podcast Mille Pare.

In ogni caso, per ora, le uniche donne che occupano un posto speciale nella vita di Guè sono sua figlia Celine e sua madre. Gue Pequeno, infatti, non ha una fidanzata e sembra non aver alcuna voglia di legarsi, non credendo davvero nel concetto di vero amore. “Tutte le persone che conosco cercano sesso. Se viaggi come noi cantanti, posso essere innamorato, ma chissà chi incontri. La maggior parte delle persone fidanzate che conosco hanno altre storie, cercano solo sesso”, ha detto il cantante in gara a Sanremo 2025.