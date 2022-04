Guè Pequeno/ La fidanzata Yusmary Ruano, la nascita della figlia e le polemiche per il nuovo disco

Gué Pequeno sarà uno dei grandi protagonisti della nuova puntata di questa sera de Il viaggio della musica, show musicale direttamente dalla crociera Msc, in onda su Italia 1. Il rapper ha deciso di farsi chiamare solo Gué dopo la pubblicazione del suo nuovo album dal titolo Gvesvs, che rappresenta per l’artista l’inizio di un nuovo percorso artistico. Il nuovo lavoro discografico del rapper segna una sorta di divisione tra lo stile precedente e quello nuovo: pur non abbandonando il rap, Gué ha scritto brani dal sapore più intimistico nati durante la pandemia e l’autoisolamento forzato ha inciso molto sulla scrittura. I profili social del rapper sono seguitissimi e il suo account Instagram vanta circa 2,1 milioni di follower.

Il rapper condivide con i fan gli aggiornamenti riguardo i suoi concerti e le date del suo tour, e non mancano i commenti dal tono polemico, come ad esempio quanto accaduto proprio in uscita del suo ultimo lavoro discografico. La copertina del suo nuovo album raffigura il cantante che ricalca l’iconografia di Gesù, e in tanti hanno trovato di cattivo gusto questo suo modo irriverente di ironizzare. Secondo l’artista, la provocazione non ha nulla di offensivo, in quanto essendo nato proprio il 25 dicembre e dichiarandosi ateo, la sua è una stata una mera forma di trasgressione.

GUE PEQUENO, IL DEBUTTO DEL CANTANTE NEL 1997

Quella di Gue Pequeno è stata fino ad oggi una carriera davvero luminosa. Il debutto del cantante risale al 1997, quando insieme a Jack La Furia e Dargen D’Amico fondò il trio Sacre Scuole. Quando il trio decise di sciogliersi, con Jake La Furia fondò il duo Club Dogo.

Nel 2005 intraprese poi la carriera da solista e cominciare dalla scalata verso il successo grazie anche a numerose collaborazioni quali quella con Marracash e da produttore ha realizzato anche il primo disco di Fedez. Gue Pequeno è da tempo fidanzato con Yusmary Ruano, che di mestiere fa la modella: si tratta di una ragazza bellissima che ama mettersi in mostra attirando l’attenzione di migliaia di follower. I due hanno recentemente avuto una splendida bimba, Celine.

