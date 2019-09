Guè Pequeno nel singolo “Fiori” di Gemitaiz/ Su Fedez “è il rapper più impunito”

Guè Pequeno ha pubblicato un brevissimo video su Instagram per lanciare “Fiori”, il nuovo singolo di Gemitaiz e Madman in cui ha partecipato con Marracash. Si tratta di una traccia prodotta da Mixer T e Pk e contenuta nell’album “Scatola Nera” di Gemitaiz e Madman. Ad accompagnare il video, in cui si vede Guè biondo con tanto di gesto alla rapper, una breve didascalia con una parte del testo della canzone: “NELLA VUITTON TENGO 20K IN CONTANTI E 13 PIETRE COME IL FIGLIO DI MORANDI SAI CHE LA G È PER SEMPRE COME STI DIAMANTI SCRIVO ROMANZI CRIMINALI COME DANDI RESTO G RESTO GUILTY HO VISTO LA TUA TIPA DAL VIVO LE MANCANO FIN TROPPI FILTRI UN MILIONE DI CASA MI GODO LA VISTA PICCHIO SU STA PUSSY PERCUSSIONISTA”. Tantissimi i commenti di apprezzamento da parte dei fan e dei colleghi, anche se proprio in questi giorni il rapper ha lanciato una velata frecciatina ad alcun rapper famosi.

Guè Pequeno, nuovo album in uscita nel 2020 e su Fedez…

Pochi giorni fa Guè Pequeno ha rilasciato una lunghissima intervista all’emittente radiofonica svizzera ‘Rete Tre’. Il rapper, che oramai vive da tempo a Lugano, si è raccontato parlando di musica, nuovi progetti, ma anche di alcuni colleghi famosi. Parlando del grande successo delle sue canzoni, Guè ha dichiarato: “non voglio vantarmene, ma quello che canto deriva da esperienze che ho vissuto in prima persona, esperienze che, senza falsa modestia, ritengo di avere più di molti colleghi”. Parlando proprio di colleghi, il rapper non si è tirato indietro nel precisare di aver lanciato diversi rapper come Fedez, Salmo e Ghali precisando: “avrei dovuto lanciarlo ancora più lontano” mimando il gesto di lanciare via un oggetto. Le parole di Guè sono per Fedez, il marito di Chiara Ferragni definito come “il rapper più impunito di tutti!”.

Guè Pequeno: nuovo album nel 2020

Non solo, durante la lunga intervista Guè Pequeno ha parlato anche dei progetti futuri e dell’uscita di un nuovo album di inediti previsto per il 2020. Al momento non c’è né un titolo né tantomeno una data di uscita, ma il rapper ha precisato che con molta probabilità il disco uscirà per l’estate 2020. “Allora, al momento sto facendo questi piccoli show in giro per l’Europa, poi sono in partenza per lavorare al mio album. Starò tutto l’inverno a lavorare al mio album, che uscirà nella prima metà del 2020. Sarà un disco solista, ma con tante belle collaborazioni, sia nazionali che internazionali”. Che dire, saranno felicissimi i fan che attendono un nuovo album!

