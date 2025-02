Guè Pequeno dà buca alla finale di Sanremo 2025? A pochi minuti dalla sua ultima esibizione sul palco del Teatro Ariston, è esploso il gossip riguardo una possibile assenza del noto rapper. Il motivo? Alcune ore fa, il volto dei Club Dogo ha pubblicato delle foto direttamente dalla Costa Azzurra, più precisamente a Nizza. Prima, ha postato degli scatti casuali, per poi mettere direttamente il tag della città francese. Dunque, in tanti hanno iniziato a chiedersi come mai il cantante abbia deciso di localizzarsi in un altro Paese proprio il giorno della finale del 75esimo Festival della Canzone Italiana, dove è in gara insieme a Shablo, Joshua e Tormento.

Come se non bastasse, a quanto pare, Guè non era presente neanche nelle interviste rilasciate oggi, sabato 15 febbraio, dai suoi compagni d’avventura. In particolare, alcuni hanno notato la sua assenza dalle storie di FantaSanremo, dove sono apparsi solamente Shablo, Joshua e Tormento. Insomma, delle coincidenze ambigue, che hanno scatenato il panico. D’altronde, fino ad ora, il rapper aveva mantenuto un profilo basso, forse fin troppo per un artista come lui, e c’è chi pensa che abbia voluto fare il grande colpo di scena alla finale.

Guè Pequeno dà buca alla finale di Sanremo 2025? Cosa sta succedendo

Ad ogni modo, successivamente, altri fan hanno riportato tutti con i piedi per terra, sostenendo che il rapper milanese potrebbe aver semplicemente pubblicato foto vecchie e che, nel pomeriggio, non si trovasse realmente in Francia. Inoltre, va sottolineato che Nizza e Sanremo sono piuttosto vicine, dato che la Liguria confina ad ovest con la Francia, precisamente con la regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Per questo, è possibile che Guè abbia fatto un salto oltre confine per rilassarsi, per poi tornare in tempo e salire sul palco dell’Ariston.

Guè Pequeno non ha mai avuto il sogno di andare a Sanremo, tanto che la sua partecipazione ha sorpreso tutti. I suoi fan più fedeli si sono chiesti come Shablo sia riuscito a convincerlo, considerando anche la brutta esperienza vissuta l’anno precedente nella kermesse musicale. Ospite di Geolier nella serata cover, i due rapper erano stati fischiati dal pubblico in teatro a causa della vittoria del napoletano su Angelina Mango. Nonostante ciò, un anno dopo, Guè ha comunque accettato di mettersi in gioco come uno degli artisti in gara. A questo punto, chissà se si presenterà davvero questa sera alla finale di Sanremo 2025.