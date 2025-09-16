Gaffe a Miss Italia 2025: la fuga di Guè è virale, cos'è successo

Ieri sera, Miss Italia 2025 avrebbe dovuto essere la vetrina del ritorno in grande stile di un concorso storico, ma in diretta dal PalaSavelli di Porto San Giorgio è andata in scena tutt’altra storia. La conduzione di Nunzia De Girolamo ha provato a dare ritmo alla serata, trasmessa su RaiPlay e prodotta per la tv di San Marino, ma tra performance delle concorrenti che arrancavano tra stonature, passi incerti e recite poco credibili, il tutto si è trasformato in uno show piuttosto dilettante. A intervallare i momenti delle ragazze, sono apparsi ospiti come Samuel Peron e Veera Kinnunen, così come Senhit e Serhat.

Successivamente, è arrivato anche uno dei più grandi referenti del rap italiano: Guè, meglio conosciuto come Guè Pequeno. Il cantante milanese si è presentato con Shablo, Tormento e Joshua per esibirsi con il pezzo sanremese “La Mia Parola“. Inizialmente, tutto sembrava andare per il verso giusto. Ma, una volta terminata la canzone, il volto dei Club Dogo ha lasciato il palco senza dire una parola, voltando le spalle a pubblico, giuria e organizzatori, mentre i colleghi restavano sul posto cercando di mascherare la situazione con sorrisi e battute.

Guè Pequeno nel mirino: cos’è successo a Miss Italia 2025

Ovviamente, il gesto ha colto tutti di sorpresa e ha scatenato reazioni piuttosto stizzite. “Io spero che abbia una giustificazione, perché è una pessima figura. Bisogna avere rispetto non solo per le persone che sono qui, ma per tutti coloro che lavorano dietro quest’evento”, ha detto Francesca Pascale, presidente di giuria. Dopodiché, Rossella Erra ha fatto notare che sarebbe bastato un piccolo saluto, mentre Alba Parietti ha liquidato la vicenda dicendo: “Non diamo soddisfazione a chi non la merita“.

Ovviamente, sui social, la “fuga” di Guè è diventata virale e il video dell’esibizione ha iniziato a circolare ovunque, accompagnato da meme e commenti. Fino ad ora, però il rapper non ha ancora voluto commentare la vicenda o spiegare i motivi dietro la sua brusca uscita dal palco. A questo punto, chissà se deciderà di rompere il silenzio e spiegare la sua versione.