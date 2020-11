Guenda e Gian Amedeo Goria, figli Maria Teresa Ruta/ “Una madre assente? No, ma…”

Del ruolo di madre di Maria Teresa Ruta si è a lungo discusso nella Casa del Grande Fratello Vip. D’altronde avere con lei la figlia Guenda ha reso inevitabili i confronti, soprattutto con tanti punti irrisolti come quelli della loro vita. E di questo rapporto, Guenda è tornata a parlare nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, raccontando: “Quando avevo 19 anni è andava via di casa, è stato un momento difficile che mi ha aiutato a crescere. Mi sono sentita responsabile nei confronti di mio fratello. Nella Casa ho capito i punti di vista anche di mamma.” Punti di vista che hanno diviso il pubblico a metà e che hanno portato la Ruta inizialmente ad ammettere i suoi errori ma a chiarire di non essere stata “una madre assente”.

Gian Amedeo Goria, presto una sorpresa per Maria Teresa Ruta?

Ha invece preferito rimanere dietro le quinte Gian Amedeo Goria, che ha fatto la sua apparizione solo recentemente nel salotto di Barbara D’Urso. Mai, invece, è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip per una sorpresa o per un messaggio alle due donne della sua vita. Ciò non vuol dire che non possa accadere magari proprio questa sera, 9 novembre, nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip. Di certo, sarebbe un bel colpo di scena per Maria Teresa Ruta.



