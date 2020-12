Guenda, Gianamedeo, Amedeo Goria e Stefano Ruta/ Le molestie subite da Maria Teresa

Guenda, Gianamedeo, Amedeo Goria e Stefano Ruta sono tra gli ospiti della puntata di Domenica Live, in onda oggi, domenica 13 dicembre, alle 17.10 su canale 5. I figli, il fratello e l’ex marito di Maria Teresa Ruta, ai microfoni di Barbara D’Urso, saranno i protagonisti di un confronto sulle molestie subite dalla concorrente del Grande Fratello Vip 2020 da un potente della televisione diversi anni fa. A raccontare l’accaduto è stata la stessa Maria Teresa durante una conversazione in casa con Giulia Salemi. Maria Teresa, oltre a parlare dell’accaduto, ha anche raccontato la reazione che avrebbe avuto l’ex marito Amedeo Goria. Secondo la Ruta, Goria le avrebbe confidato che, qualora avesse ceduto, l’avrebbe perdonata. “Mi è successo con una persona importante che mi ha detto ‘Poi parliamo del programma, lascia pure la porta aperta che dopo salgo’. Quando sale mi dice ‘Ma sei ancora vestita? Spogliati pure’. Lui mi ha detto che il programma sarebbe stato importantissimo e che mi avrebbe perdonata”, ha raccontato la Ruta.

LE MOLESTIE SUBITE DA MARIA TERESA RUTA A DOMENICA LIVE

Ad annunciare la presenza nello studio di Domenica Live di Guenda, Gianamedeo, Amedeo Goria e Stefano Ruta nella puntata del 13 dicembre è stata la stessa Barbara D’Urso. “Sapete che Maria Teresa Ruta ha raccontato che un uomo di potere le disse di togliersi i vestiti. Tornata a casa, il marito, Amedeo Goria, le avrebbe detto ‘non sono geloso, per una volta avresti potuto cedere’. La figlia Guenda è molto arrabbiata e saranno tutti in studi”, ha annunciato la conduttrice nel corso della puntata dell’11 dicembre di Pomeriggio 5. Un confronto su un tema delicato e di cui Maria Teresa Ruta ha parlato per lanciare un messaggio alle donne esortandole a denunciare. Quale sarà la reazione di Amedeo Goria di fronte alle dichiarazioni dell’ex moglie? Guenda Goria sarà la protagonista di un duro confronto con il padre? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata di Domenica Live.





