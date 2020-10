Guenda Goria/ A letto con Pierpaolo Pretelli per scherzo, ma il video hot..

GUENDA GORIA IN CRISI AL GRANDE FRATELLO VIP 2020?

Settimana movimentata per Guenda Goria e non solo in senso positivo. La vita nella casa del Grande Fratello Vip comincia a starle un po’ stretto soprattutto perché il gruppo sembra essersi formato e non voler dare spazio a nessuno e quindi tutti gli altri sono destinati a diventare un satellite. Le cose hanno iniziato a complicarsi per lei quando è venuta fuori la storia del sogno erotico di Massimiliano Morra che l’ha vista protagonista e lui se l’è presa enormemente, reazione che anche la stessa Maria Teresa Ruta ha messo in discussione facendo notare all’attore la differenza di reazione tra le parole della figlia e quello che poi ha detto Adua del Vesco (alludendo alla sua omosessualità). Al fianco di Guenda Goria si è schierata un’altra “emarginata” del gruppo ovvero Myriam Catania che non apprezza il comportamento degli altri componenti della casa e ha puntato il dito contro il gruppo o, meglio, il branco. Come finirà per le due ragazze?

GUENDA GORIA A LETTO CON PIERPAOLO PRETELLI MA SOLO.. PER SCHERZO

Dall’altra parte per Guenda Goria, però, non ci sono stati solo malumori nella casa del Grande Fratello Vip 2020. La bella figlia di Maria Teresa Ruta ha avuto modo di prendere parte ad uno scherzo al fianco di Pierpaolo Pretelli. I due hanno finto di essere finiti a letto insieme causando quasi un infarto alla madre di lei e anche un po’ di fibrillazione in Elisabetta Gregoraci.

Guenda e Pierpaolo hanno finto di scambiarsi effusioni nel letto per poi essere scoperti dalla complice Elisabetta Gregoraci e a quel punto Maria Teresa Ruta ha dato di matto scusandosi con tutti per il comportamento della figlia rea di essere cambiata nell’ultimo periodo, da quando non vive più insieme a lei. Per fortuna Guenda ha subito chiarito che si trattava di uno scherzo prima di far infervorare la madre e cos’altro…Intanto, fuori dalla casa impazza un video hot di Guenda Goria che, in realtà, è solo tratto dal film di Matteo Garrone Il racconto dei racconti in cui appare in unascena fortemente erotica con una donna e con Vincent Cassel.

