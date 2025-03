Guenda Goria si racconta a Verissimo: la malattia del figlio Noah

Torna nel salotto di Verissimo la figlia di Maria Teresa Ruta, Guenda Goria, che ha colto l’occasione per parlare della sua famiglia, costruita negli ultimi anni: “Sono felice e piena di gioia, ho sempre vissuto tutto in un certo modo, nonostante la popolarità arrivata già da giovanissima visto il successo dei genitori Amedeo Goria e mamma Maria Teresa. Guenda ha costruito la sua famiglia negli ultimi anni, grazie all’amore con Mirko Gancitano, dal quale ha avuto il figlio Noah, nato nel luglio 2024 e che ha ovviamente portato una serie di cambiamenti all’interno della coppia.

Amici 24, Rkomi giudice del Serale? L'indiscrezione manda in tilt il web/ Ecco chi potrebbe affiancarlo

“La gravidanza alla fine è andata bene, è nato un bimbo di 4 kg, sanissimo, bello grosso e nasce da parto Cesario, tutto perfetto, fanno tutte le visite al San Raffaele. Però non sembrava esserci spazio per il cervello di Noah di potersi sviluppare, tutto lo spazio nella testa per far espandere il cervello lui non lo aveva, per l’intervento andava messo in lista d’attesa” le parole di Guenda Goria. “E’ stato il periodo più tosto della nostra vita, il giorno dell’operazione lo ricordo come fosse ieri, l’ho portato in braccio in sala operatoria, non dimenticherò mai il suo sguardo prima che lo addormentassero”.

Genitori di Achille Lauro, chi sono Cristina e Nicola/ La rottura e l'adolescenza passata in strada

Guenda Goria e l’operazione di Noah: “E’ andata bene”

Sempre a Verissimo, Guenda Goria ha raccontato alcuni dettagli riguardo all’operazione del figlio Noah. “Ho capito quanto la preparazione di un intervento chirurgico così sia necessario, mi sono agitata, sono andata in Chiesa a pregare, poi al bar a distrarmi, nei negozi, la mamma mi ha dato una mano, ho cercato di far passare il tempo e quelle ore interminabili. Dopo quattro ore è arrivata la Primaria che ci ha detto che l’intervento era andato bene, è stato difficile. Hanno dovuto estrarre il cranio e lavorarlo sul tavolo, è importante rischiare. Quando l’ho rivisto era con tutti i tubicini attaccati, piangeva ma ero felicissima che piangesse, avrei dato tutto per lui”.

Grande Fratello, Pamela Petrarolo: "Helena è cotta di Lorenzo"/ "Mariavittoria? Non ama davvero Tommaso"

Guenda Goria ha dovuto affrontare un momento di assestamento e per questa ragione anche con Mirko Gancitano le cose non sono andate nella più serena delle direzioni fin da subito. I due hanno vissuto dei giorni complicati e anche pubblicamente Guenda lo aveva accusato di non capirla e di non essersi mostrato abbastanza forte per lei e il bambino Noah