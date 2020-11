Guenda Goria/ “Addio a Telemaco e bentornato papà Amedeo”

Guenda Goria ospite a Verissimo dopo il Grande Fratello Vip 2020

Guenda Goria oggi sarà ospite di Verissimo, la prima ospitata ufficiale dopo il Grande Fratello Vip 2020 e Casa Chi, per raccontare la sua esperienza nella casa ma anche tutto quello che non sappiamo, il dietro le quinte che l’ha portata ad essere di nuovo single e a fare pace con il padre Amedeo Goria. I due si sono resi protagonisti di un bel capitolo di questo Grande Fratello vip 2020 ed è proprio grazie al programma che la bella figlia di Maria Teresa Ruta ha avuto modo di riappacificarsi con lui dopo anni di astio e scontri. La stessa gieffina ha ammesso che grazie a questa esperienza si è riavvicinata con il padre, ha capito quali sono stati i suoi errori e ha deciso di perdonare, invece, quelli di Amedeo Goria dal quale si è rintanata adesso che ha dovuto lasciare la casa del Grande Fratello (a sorpresa perché nemmeno lei si aspettava l’eliminazione). A quanto pare l’ex marito di Maria Teresa Ruta ha chiamato subito la figlia appena dopo l’eliminazione e l’ha invitata a casa sua con la promessa di non chiederle ‘quanto ti fermi’ come era solito fare.

Guenda Goria: “Addio a Telemaco dell’Aquila e bentornato papà Amedeo”

Ma se le cose con il padre vanno bene, non si può dire lo stesso con Telemaco dell’Aquila. A quanto pare i due si sono lasciati o, meglio, sembra che sia stata lei a voltargli le spalle disinnamorandosi di lui per via del poco interesse dimostrato in queste settimane, quando lei aveva più bisogno di lui. Al settimanale Chi, l’attrice ha raccontato che Telemaco non si è degnato di chiamarla e si è detto arrabbiato per via dei gossip usciti sulla sua vita privata ma lei è convinta che la colpa sia della moglie e non di certo sua. Ciliegina di questa intervista che oggi Guenda Goria rilascerà a Verissimo potrebbe essere il suo pensiero su Elisabetta Gregoraci rea di essere cattiva e calcolatrice. Racconterà altro che ancora non sappiamo sulla bella calabrese? L’incontro con la Toffanin le permetterà di tirare fuori anche il suo passato, la sua vita come figlia di due volti noti della tv, e i suoi affetti.



