Guenda Goria, Alex Belli scherza “Mirko sei forse incinto?”/ Lei “Mamma mi ha detto…”

Guenda Goria è in dolce attesa? A sollevare il dubbio è stata la diretta interessata, intervenuta insieme al fidanzato e futuro marito Mirko Gancitano ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella, Simone Palmieri e Jody Cecchetto e andata in onda nel pomeriggio di oggi, mercoledì 22 dicembre 2021. In particolare, la figlia del giornalista Amedeo Goria e di Maria Teresa Ruta, ha esordito facendo gli auguri di buon compleanno all’amico Alex Belli, appena uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip 2021. In tale circostanza, la ragazza ha pronunciato una frase che, a molti, è parsa sibillina: “Come mi ha detto mia mamma quest’anno, auguri e figlie femmine. Chi vuole capire, capisca”.

GUENDA GORIA INCINTA? MIRKO GANCITANO SCHERZA: “DIAMO LA PRECEDENZA AD ALEX BELLI E DELIA DURAN”

A “Trends&Celebrities”, Guenda Goria e Mirko Gancitano hanno ironizzato sulla presunta gravidanza, dunque, almeno per il momento, non vi sarebbero bebè in arrivo, anche se Alex Belli ha scherzato con il suo amico Mirko: “Ti vedo un po’ strano, non è che sei incinto?”. Il promesso sposo dell’ex gieffina ha replicato a tono: “Aspettiamo prima il piccolo Belli, diamo la precedenza ai meravigliosi Alex e Delia…”. Infine, ancora una battuta da parte di Mirko (un inequivocabile riferimento a quanto accaduto nella Casa con Soleil Sorge, ndr): “Io e Guenda abbiamo fatto coppia a tre per tutto questo tempo con Delia. Ci è mancato il bacio artistico…”.

