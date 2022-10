Guenda Goria asfalta Elenoire Ferruzzi “Portare sfortuna? Gente si è tolta la vita”/ “Cattiveria e ignoranza”

Elenoire Ferruzzi: “Nikita porta male”

Guenda Goria sui social ha preso le distanze dalle parole di Guenda che ha etichettato Nikita come “portasfortuna” e “porta jella”. All’interno della casa del Grande Fratello Vip 2022 diversi vipponi hanno preso le distanze da Nikita Pelizon attaccata su più fronti. Proprio la Ferruzzi parlando di Nikita ha utilizzato parole non proprio carine. “Non la sopporto perché mi infastidisce, lei fa di tutto per dare fastidio agli altri. Lo fa di proposito, questa cosa non sono l’unica ad averla notata ed è chiara” – ha detto la Ferruzzi che ha poi aggiunto – “tesoro hai visto Daniele che si è bruciato, perché quella porta iella. […] Metti la mano sotto l’acqua fredda, comunque è quella, questo amore è il malocchio di quella lì”.

Elenoire Ferruzzi gelosa di Daniele Dal Moro?/ Lei lo mette in guardia e...

Edoardo Donnamaria ha preso le distanze da quanto detto dalla Ferruzzi: “fa di tutto per dare fastidio? Con me no, io non ho notato questa cosa di cui mi parli”.

Guenda Goria riprende Elenoire Ferruzzi: “peggior pregiudizio frutto di cattiveria e ignoranza”

Le parole di Elenoire Ferruzzi che ha definito Nikita Pelizon come porta iella e porta sfortuna hanno avuto un risuono enorme fuori dalla casa del GF VIP. Guenda Goria sui social ha attaccato la Ferruzzi dicendo: “nessuno porta sfortuna. Questa è la peggiore delle etichette, il peggior pregiudizio frutto di cattiveria e ignoranza. Ci sono persone che hanno perso la vita per questo motivo. Perché sono state allontanate dalla società per questa diceria. Penso al grande talento di Mia Martini. Penso alla santa inquisizione che bruciava le ‘streghe’. Quindi non mi piace chi insinua queste stupidaggini nell’inconscio delle altre persone. Per me ciò che è accaduto è molto grave”.

GF Vip, Elenoire Ferruzzi si scaglia contro Nikita Pelizon: "E' una porta iella"

Ricordiamo che non è la prima volta che nella casa del Grande Fratello Vip vengono fatte certe insinuazioni visto che in passato anche Mariana Rodriguez era stata accusata di portare sfortuna da alcuni vipponi che si difendevano gettando del sale grosso.

LEGGI ANCHE:

Elenoire Ferruzzi si dichiara a Daniele Dal Moro/ "Ti voglio bene e anche di più"

© RIPRODUZIONE RISERVATA