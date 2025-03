Si chiama Guenda Goria la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, nata dal loro amore, così come il fratello Gian Amedeo. La bella Guenda, oggi a sua volta mamma di un bambino di nome Noah, ha in parte seguito le orme dei genitori, anche se nel mondo dello spettacolo ci lavora ma non a pieno. È infatti una musicista e ancora meglio una pianista stimata, dopo essersi dedicata fin da bambina allo studio di questo strumento. Oggi lavora infatti con la musica ma anche con i social. È molto seguita proprio su Instagram, dove è molto attiva. Non mancano però neppure le esperienze e le apparizioni in tv per Guenda Goria, che abbiamo visto spesso ospite di programmi e trasmissioni di intrattenimento ma non soltanto.

Guenda Goria, classe 1988, si è diplomata in pianoforte al Conservatorio di Milano, per poi dedicarsi alla danza e alla recitazione. Nel 2010, da giovanissima, ha preso parte all’Isola dei Famosi, entrando nel cast del reality show. Un’esperienza, quella in Honduras, che ha permesso a Guenda di farsi conoscere non solamente in quanto figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria. Negli anni successivi sono arrivate anche alcune esperienze nel mondo della tv e del cinema per la giovane Guenda, che è appassionata anche di spettacolo oltre che di musica. Ha infatti studiato anche all’Actor’s Academy di Milano con l’ambizione di dedicarsi appunto al mondo del cinema. E non sono mancati, infatti, i ruoli anche in alcune serie tv.

Guenda Goria, chi è: una gravidanza desiderata dopo il dolore più grande

Nel 2024 Guenda Goria è diventata mamma di Noah. Un bambino voluto e desiderato, arrivato dopo il grande dolore dell’aborto per via della gravidanza extrauterina. Nel 2022, tramite Instagram, Guenda Goria aveva raccontato il suo dramma: “Ho avuto una gravidanza extrauterina che si è attaccata alle tube, quindi non è nel posto giusto e mi dicono che mi devono operare d’urgenza”. Dopo il grande dolore, con Mirko Gancitano, il marito, hanno provato ad avere un altro bebè qualche tempo più tardi ed è arrivato il piccolo Noah.