Guenda Goria è senza dubbio una delle personalità più interessanti del mondo dello spettacolo. Attrice, mamma e figlia, ha alle spalle una gravidanza difficile, una lotta molto lunga insieme al fidanzato Mirko Gancitano. Un anno fa a Vanity Fair la donna aveva dichiarato di aver vissuto un vero e proprio miracolo quando ha scoperto di essere rimasta incinta: “Oggi non siamo solo in due ma siamo in tre“, annunciava in lacrime.

Maria Teresa Ruta confessa al Grande Fratello: "Non ho mai avuto un'amica del cuore"/ "Ero sempre da sola…"

Poco tempo prima, infatti, le era stata erroneamente annunciata l’impossibilità di poter rimanere incinta, cosa che l’aveva profondamente segnata per via della sua voglia di diventare mamma. Come lei stessa aveva dichiarato, ha provato per tre anni ad avere un figlio dopo una gravidanza extrauterina che l’aveva portata ad essere in pericolo di vita. Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta che nell’edizione 2025 è al Grande Fratello, non ha mai voluto fare mistero del difficile percorso che poi l’ha condotta a diventare mamma del piccolo Noah. Inizialmente, infatti, le possibilità di allargare la famiglia sembravano pari a zero, ma con la fecondazione assistita tutto si è risolto per il meglio.

Maria Teresa Ruta choc: "Javier non ha buona considerazione delle donne"/ Lui sbotta: "Sono cose pesanti!"

Guenda Goria, la stoccata a mamma Maria Teresa Ruta: “Ecco cosa non ha saputo fare nella sua vita”

Molti si chiedono come sia il rapporto tra Guenda Goria e la madre Maria Teresa Ruta, che sta facendo un percorso straordinario al Grande Fratello nonostante sia entrata da pochissimo. Ebbene, non è sempre stato tutto rose e fiori, anzi. A Oggi è un altro giorno la ragazza si era scagliata contro la madre con accuse decisamente pesanti. Inizialmente aveva dichiarato di essere stata trascurata da Maria Teresa, che secondo lei non è mai stata una madre modello, specialmente dopo il divorzio da Amedeo Goria: “Quello che secondo me non ha saputo fare è fare un passo indietro per dare priorità ai figli e alle loro esigenze“.

Maria Teresa Ruta choc: "Mio marito Roberto Zappulla furioso per ritorno al Grande Fratello"/ Cos'è successo

Maria Teresa Ruta, turbata dalle parole della figlia Guenda Goria è rimasta impietrita, soprattutto dopo le dichiarazioni della ragazza sulla sindrome dell’abbandono. Nonostante i dissapori nella loro famiglia, nel corso del tempo le due si sono chiarite affrontando il passato di petto. Quello che conta è che oggi abbiano finalmente ritrovato un legame saldo e sincero, avendo perdonato entrambe le reciproche mancanze.