Di padre in figlia e… Di madre in figlia: Guenda Goria non poteva essere diversa da ciò che è con due genitori del calibro di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta. Due volti imponenti della televisione e del giornalismo, lei ha certamente ereditato la dialettica, il carattere e soprattutto la professionalità. Nelle sue diverse esperienze, di vita e professionali, non si è mai affermata in quanto ‘figlia d’arte’, ma sempre con le sue spiccate e personali doti.

Mirko Gancitano, chi è il marito di Guenda Goria: il figlio Noah e la malattia/ "Operato a soli 3 mesi…"

Classe 1988, Guenda Goria ha iniziato da giovanissima ad avvicinarsi al mondo dell’arte: la musica ha fatto presto breccia tra le sue passioni, così come il contesto della recitazione. Ha studiato per diversi anni pianoforte al conservatorio ma nel frattempo non ha mai dimenticato l’importanza di ultimare gli studi conseguendo una laurea in Filosofia ed Estetica. Non si è fatta mancare, come anticipato, il set: ha completato anche gli studi presso un’accademia di recitazione a Milano. Da qui prende parte a diversi progetti per piccolo e grande schermo, in particolare in molti ricorderanno il ruolo ne ‘Il racconto dei racconti’ di Matteo Garrone.

Guenda Goria: "L'arrivo di Noah è stato una bomba per me e Mirko Gancitano"/ "All'inizio..."

Guenda Goria, la gioia del parto naturale dopo la gravidanza extrauterina

Diverse sono state anche le partecipazioni televisive di Guenda Goria; sia nel settore dei reality, sia in vari salotti televisivi. In questo secondo caso si è spesso raccontata oltre la carriera professionale, emozionando il pubblico con rivelazioni piuttosto toccanti come nel caso della malattia. Alcuni anni fa la figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta, a causa di una gravidanza extrauterina, ha vissuto un vero e proprio calvario: le è stata asportata una tuba ed ha temuto fino a qualche tempo fa per il sogno di vivere la maternità. Timori ampiamente dissipati proprio la scorsa estate con la nascita del primo figlio, Noah – con il marito Mirko Gancitano – con parto naturale.