Guenda Goria choc “Sono senza parole per come la trattano”/ L’appello in difesa della madre Maria Teresa Ruta

L’ALLARME DI GUENDA GORIA:”COME STANNO TRATTANDO MIA MADRE!”

Sono giorni particolarmente difficili per Maria Teresa Ruta nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo la nomination di lunedì sera, la conduttrice ha dovuto affrontare una serie di confronti con alcuni inquilini della casa. Il primo duro scontro è stato con Stefania Orlando, delusa per un confessionale andato in onda in cui la Ruta l’ha accusata di averla “messa da parte”: “Prenditi la responsabilità di quello che dici prima dici una cosa e in puntata un’altra”, le ha rinfacciato Orlando, già provata dalla nomination di Tommaso Zorzi. Nelle ore successive le due amiche sono riuscite riappacificarsi e a stringersi in un sincero abbraccio: “Non aggiungo altre parole perché faccio pasticci”, ha detto Maria Teresa. Ma non è tutto. Anche le due new entry Samantha de Grenet e Filippo Nardi si sono lamentati della Ruta e del suo intromettersi in ogni dinamica. A difendere Maria Teresa Ruta ci ha pensato la figlia Guenda Goria con un accorato messaggio su Twitter: “Sono senza parole per come stanno trattando mia madre. È una donna di cuore che si prodiga sempre per tutti, merita carezze e sostegno. Forza mamma! Spero ti arrivi il mio abbraccio che viene dal cuore”.

L’APPELLO DI GUENDA GORIA PER LA MADRE MARIA TERESA RUTA

Guenda Goria non ha solo scritto un messaggio per sostenere la mamma Maria Teresa, ma ha anche lanciato un appella alla stanza blu, di cui ha fatto parte per settimane. Nelle prime settimane dentro la casa del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria hanno formato un gruppo molto unito che, puntata dopo puntata, ha portato all’eliminazione di membri della “stanza arancione”. Ma negli ultimi giorni le cose sono cambiate: prima l’eliminazione di Guenda, poi la nomination di Tommaso ai danni di Stefania. Infine Tommaso e Maria Teresa a rischio eliminazione. “Forza stanza blu! Restate uniti e non permettete a nessuno di spegnere il vostro sorriso e la nostra bellissima amicizia! Vi voglio bene Maria Teresa, Tommy e Stefy”, ha scritto la figlia della Ruta su Twitter. Nelle ultime ore è arrivato anche il chiarimento tra Stefania Orlando e Tommasi Zorzi: “Voglio che tu non pensi che ci sia qualcosa e qualcuno che ci possa allontanare, io ci sarò sempre per te. Tu sei sempre al primo posto”, ha detto la conduttrice al giovane influencer.



