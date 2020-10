Guenda Goria choc: vede fantasmi al Grande Fratello Vip/ “…una donna morta vestita di nero”

Guenda Goria sta vivendo un momento molto complicato all’interno della casa del Grande Fratello Vip tanto da arrivare a fare delle confessioni spiazzanti. Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando l’hanno vista in un momento di crisi e allora hanno deciso di affrontare la situazione. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ha spiazzato tutti: “Sono su un altro pianeta, un piano extra sensoriale e visualizzo delle figure accanto a voi. Vedo una donna morta, vestita di nero, con un velo nero, anziana. Lasciamo perdere”. Sono parole che non possono passare inosservate e sulle quali sicuramente sarà interrogata stasera quando andrà in onda il consueto appuntamento del venerdì. Le parole non hanno lasciato indifferente il pubblico che sui social network ha iniziato a condividere l’estratto arrivato dalla diretta in onda su Mediaset Extra con i commenti più variegati che abbiamo potuto leggere e che in alcuni casi hanno anche offeso la stessa Guenda.

Guenda Goria e il fantasma al GfVip, cosa accadrà stasera?

Viene naturale chiedersi cosa accadrà stasera al Grande Fratello Vip nei confronti di Guenda Goria. Le sue parole a Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando hanno sicuramente messo a dura prova il pubblico e ora devono avere delle giustificazioni. La sensazione è che la bella Guenda sia ormai arrivata alla fine del suo percorso, non più in grado di continuare l’isolamento dalla realtà che si muove fuori dalla casa più famosa della televisione. Per lei è stato sicuramente un percorso molto particolare che ha fatto emergere punti di rottura sia con la madre, con lei dentro la casa, che con il padre Amedeo. Alfonso Signorini oggi dovrà sicuramente cercare di capire qualcosa in più e soprattutto chiedere alla Goria se ha ancora la forza per andare avanti in questa avventura.

Video, le parole di Guenda

🌕 la visione di guenda 🌙 ✨sono su un altro pianeta

✨visualizzo delle figure accanto a voi

✨sono su un piano extra-sensoriale

✨una donna mora, vestita di nero con un velo nero, anziana

✨lasciamo perdere… (sogni d’oro eh…😧)#gfvip pic.twitter.com/scMa3yJz0L — threshold, il napolitano fugoso (disse dayane) 🧲 (@heythreshold) October 29, 2020





