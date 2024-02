Guenda Goria: “Come si chiamerà mio figlio? Ci piacciono i nomi epici”/ “Se sarà una femminuccia…”

Guenda Goria incinta: dalla gioia per il lieto evento al ‘toto-nome’

Guenda Goria ha di recente raccontato con gioia e commozione di vivere non solo un lieto evento, ma quasi una sorta di miracolo. Nonostante le patologie che ha dovuto affrontare negli ultimi anni – al netto di una gravidanza extrauterina – la figlia di Maria Teresa Ruta ha annunciato di aspettare un bambino. Una gioia immensa condivisa con il ‘suo’ Mirko Gancitano, al suo fianco a La Volta Buona nel momento del lieto annuncio.

“Sono un po’ emozionata perché è stato un traguardo che per me è un miracolo, mi era stato detto che naturalmente non avrei potuto avere figli”. Queste le parole di Guenda Goria nel salotto di Caterina Balivo – come riporta Leggo – volte a dare ancora più valore a quel lieto evento che finalmente poteva raccontare: la futura nascita di un bambino frutto dell’amore per Mirko Gancitano.

Guenda Goria e Mirko Gancitano prossimamente genitori: “Come secondo nome…”

Come riporta il portale, Guenda Goria ha di recente rilasciato un’intervista per Novella 2000 dove si è sbilanciata sul possibile nome del prossimo nascituro, anche se avanzando unicamente ipotesi non conoscendo ancora il sesso. “Abbiamo individuato alcuni nomi epici se dovesse nascere maschietto: Enea, Ulisse, Paride, ci piacciono molto. Di certo come secondo nome lo chiameremo Maria, non a caso anche il papà di Guenda” – ha spiegato Mirko Gancitano – “Si chiama Amedeo Maria”.

Dunque, Guenda Goria e Mirko Gancitano sono già proiettati al grande futuro da genitori che li aspetta. Il prossimo step sarà conoscere il sesso del bebè in arrivo per poi sbizzarrirsi nella scelta del nome; intanto – sempre a Novella 2000, come riporta Leggo – nel caso in cui dovesse nascere una femminuccia: “Non siamo così d’accordo: ci piace Luce, per il significato, ma non abbiamo ancora deciso”.

