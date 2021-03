Guenda Goria: “Con Telemaco è finita”/ “Ora svolta sexy e corteggiatore misterioso..”

Ci sono tante e importanti novità nella vita di Guenda Goria. Nonostante l’avventura al Grande Fratello Vip 5 sia finita ormai da mesi, i riflettori sono tutti ancora accesi e puntati sulla figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta. In collegamento da Sharm el-Sheikh su RTL 102.5 News, nello spazio condotto da Francesco Fredella, Guenda ha raccontato un po’ di news che la riguardano, a partire dalle tanto discusse questioni di cuore.

Guenda Goria, figlia Maria Teresa Ruta/ "Il primo vero abbraccio dopo tanto.."

Così su Telemaco ha rivelato: “È una storia finita, però è stato un inverno di prendi-lascia continui.” E ha spiegato: “Dopo questa grande esperienza del Grande Fratello Vip, tornare nel luogo in cui ho trascorso i sei mesi prima di entrare nella Casa e dove ho vissuto una storia d’amore che mi ha toccato profondamente è stato importante.”

Guenda Goria "Relazione con Filippo Nardi inesistente"/ "Lo sfogo di mia madre.."

Guenda Goria, dopo Telemaco un corteggiatore misterioso: “Voglio innamorarmi di nuovo”

La storia con Telemaco Dell’Aquila, dunque, sarebbe finita definitivamente, eppure Guenda Goria svela che è previsto un incontro a breve: “Sicuramente vedrò Telemaco nei prossimi giorni”. Che ci sia, dunque, ancora una speranza per loro? Fatto sta che al momento anche un altro uomo sta cercando di conquistarla, un corteggiatore misterioso di cui, per ora, preferisce non fare il nome “È prematuro”, ha infatti tenuto a precisare in diretta radio. Non è mancata una battuta sulla sua ‘svolta sexy’: “Quella parte dall’innamorarsi di noi stesse innanzitutto, – ha precisato la Goria, per poi ammettere che – mi piacerebbe innamorarmi di nuovo. Il mio strumento di seduzione è il pianoforte, quindi ci sarà una svolta legata alla musica”. E noi rimaniamo in trepida attesa.

LEGGI ANCHE:

Guenda Goria sul crollo di Maria Teresa Ruta: "Non ce la fa più"/ "Rabbia accumulata"

© RIPRODUZIONE RISERVATA