Guenda Goria contro Francesco Baccini/ “Nessun garbo verso mamma Maria Teresa Ruta”

Guenda Goria contro Francesco Baccini dopo il confronto avuto con la madre Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip 5. La ex gieffina non ha gradito particolarmente il comportamento né tantomeno le parole pronunciate dal cantautore genovese verso la madre. Durante l’ultima puntata del GF VIP 5, infatti, abbiamo assistito al confronto diretto fra Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini che ha chiarito il flirt consumato a casa della conduttrice. Si parla di un flirt avvenuto ben 15 anni fa, anche se “romanzato” dalla Ruta all’interno della casa visto che Baccini ha smentito la conduttrice rivelando un ulteriore dettaglio: l’arrivo del fidanzato della conduttrice che l’ha costretto a fuggire dalla casa. A distanza di poche ore dal confronto che ha scatenato una serie di polemiche sul comportamento della Ruta, Guenda Goria ha voluto dire la sua prendendo le difese della madre. Su Twitter, infatti, la figlia di Maria Teresa Ruta e Guenda Goria ha tuonato: “questa ossessione della verità a tutti i costi? A volte si omette qualcosa per tutela di persone terze. I racconti ingentiliti hanno a che fare con il garbo e non con la menzogna. E di garbo Francesco Baccini non ne ha avuto”.

Guenda Goria sul confronto fra mamma Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini

Guenda Goria ha preso le difese della mamma Maria Teresa Ruta dopo le rivelazioni di Francesco Baccini. Il cantautore genovese, infatti, durante il confronto avvenuto al Grande Fratello Vip 2021 non solo ha smentito il bacio parlando di effusione da “scuola media”, ma anche rivelato che ad interromperli è arrivato un uomo. All’improvviso Baccini sente la porta di casa di Maria Teresa Ruta aprisi: in quel momento si palesa la presenza di un uomo, forse il fidanzato della Ruta, di cui però non è stato rivelato il nome. Di chi si tratta? Messa alle strette la Ruta ha dovuto ammettere: “sono stata reticente” precisando di averlo fatto per non coinvolgere una terza persona. Ma chi era quel misterioso uomo? Sicuramente non si tratta né dell’ex marito Amedeo Goria né tantomeno dell’attuale compagno Roberto Zappulla con cui è legata dal 2006. A dare qualche ulteriore dettaglio ci ha pensato proprio la Ruta che ha detto: “non è stato un amore, ma è stata una storia”.



