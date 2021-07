Guenda Goria contro Maria Teresa Ruta: “Pensi solo a te”/ “Eviti di conoscere Mirko”

Guenda Goria tuona contro mamma Maria Teresa Ruta. Lo fa attraverso le pagine del settimanale DiPiù, al quale ha confidato tutta la sua amarezza per il comportamento della madre nei confronti del suo nuovo fidanzato Mirko Gancitano. In particolare, Guenda accusa la madre di sfuggire all’incontro con Mirko, con il quale sta insieme ormai da qualche mese. “So che sei un po’ all’antica e desideri aspettare che questa storia sia stabile perché troppe volte mi hai vista soffrire ma questa volta sento che Mirko è la persona giusta”, ha allora dichiarato la Goria, che ha già avuto modo di presentare il suo nuovo fidanzato a papà Amedeo. Il fatto che Maria Teresa non avesse ancora conosciuto Mirko è infatti parso strano a molti, che hanno iniziato a sospettare la presenza di qualche dissapore. Eppure, le parole di Maria Teresa su Mirko sono apparse sempre benevole.

Maria Teresa Ruta "In passato curata per esaurimento nervoso"/ "Attacchi di bulimia"

Guenda Goria, attacco alla madre Maria Teresa Ruta: “Non ce la faccio più”

Guenda Goria, però, non appare altrettanto conciliante. Così, alle pagine del noto settimanale, dà sfogo alla sua disapprovazione, dichiarando: “Non ce la faccio più: prima mi criticavi perché i miei amori erano troppo vecchi, ora stai evitando di conoscere il mio Mirko. Forse tu pensi solo a te stessa”. Un duro attacco alla madre da parte di Guenda, che recentemente ha avuto modo di conoscere i genitori di Mirko. In merito, rivolta alla Ruta, continua: “Sono stata bene con loro e allo stesso tempo provo imbarazzo perché invece tu sfuggi alle presentazioni”. Come replicherà Maria Teresa a queste dichiarazioni della figlia? Questo incontro ci sarà?

LEGGI ANCHE:

Guenda Goria "Vacanza e incontro tra Mirko e Maria Teresa Ruta"/ Lui "Presto insieme"Roberto Zappulla, marito Maria Teresa Ruta/ Lei “Ha capito chi sono: è ancora sexy!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA