Guenda Goria: “Dayane Mello non è falsa”/ “Non riesce a costruire rapporti affettivi”

Cos’è accaduto al Grande Fratello Vip dopo lo scherzo fatto da Malgioglio a Signorini? A svelare qualche nuovo retroscena è Guenda Goria. In diretta su RTL 102.5 News con Francesco Fredella, l’ex gieffina, presente al momento dello scherzo, ha raccontato che il conduttore era realmente spaventato: “Era arrabbiatissimo, a Malgioglio ha detto ‘Dopo facciamo i conti, ma noi non abbiamo assistito! In realtà era arrabbiatissimo ma soprattutto scioccato!” L’attenzione si è poi spostata sull’eliminazione di Andrea Zenga e sulla sorpresa da lei stessa palesata in studio.

“Samantha De Grenet ha avuto più voti di lei e di Stefania Orlando anche, che secondo me è una straordinaria protagonista di questo Grande Fratello Vip. – ha spiegato la Goria, per poi aggiungere – Quindi questa forza pazzesca di Samantha De Grenet che è una donna molto elegante ma che è stata, dal mio punto di vista, meno fondamentale in questa edizione del Grande Fratello mi ha molto colpito, anche perché se non ci fosse stato Andrea avrebbe battuto anche Stefania!”

Guenda Goria difende Dayane Mello: “Non è falsa, lei va di pancia, di istinto”

Guenda Goria, in diretta su RTL 102.5 News, ha inoltre detto la sua sul rapporto tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò che ieri ha subito un nuovo scossone. “È un rapporto estremamente complesso tra due donne che hanno contribuito l’uno alla crescita dell’altra, è un rapporto di agonismo e alleanza, quello di due donne che hanno difficoltà a mettere a fuoco la loro affettività.” ha dichiarato la figlia di Maria Teresa Ruta. Così ha spezzato una lancia a favore della brasiliana: “Io non credo Dayane sia falsa, io credo non sia in grado di costruire l’amore perché forse non ne ha alle spalle, lei va di pancia, di istinto, non riesce a costruire dei rapporti affettivi anche se credo lei abbia un rapporto profondissimo con Rosalinda ma molto complesso.”



