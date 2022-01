Guenda Goria “Delia Duran ha sofferto davvero per Alex Belli”/ “Se entra al Gf Vip…”

Un figlio? Guenda Goria e Mirko Gancitano ci stanno pensando. A confermarlo è stata la giovane attrice, ex concorrente del Grande Fratello Vip, che già ne aveva parlato di recente. “Se sono incinta? No, per il momento no, però è un pensiero che c’è, quello di provare”, ha ammesso candidamente in collegamento con ‘Casa Chi’. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, ancora per qualche giorno in Egitto dove ha trascorso il Capodanno, ha diversi progetti professionali in ballo, motivo per il quale ora sta “ricaricando le pile”, ma resta ovviamente aggiornate sulle vicissitudini del reality a cui ha preso parte l’anno scorso con la madre.

Torna quindi a parlare del triangolo Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. “Abbiamo dato grande supporto, soprattutto a Delia che ha vissuto momenti molto difficili. Ma doveva arrivare da dentro la Casa, per cui rilancio la freccia ad Alex Belli”. Guenda Goria racconta di tutti i tentativi fatti per rassicurare Delia Duran: “Noi cercavamo di mettere pezze ovunque, cercavo di arrampicarmi sugli specchi per tranquillizzare Delia che, al contrario di quello che molti pensano, ha sofferto. Ho visto scene di grande nervosismo, non era percepito come gioco”.

“ALEX BELLI? ORA FORSR TOCCA A DELIA DURAN…”

Oggi Delia Duran potrebbe comunque annunciare il suo ingresso all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 2021. Su questo Guenda Goria non si è sbilanciata, ma qualche previsione a ‘Casa Chi’ la fa: “Se entrerà, magari qualche sassolino dalla scarpa se lo potrà togliere”. Tornando ad Alex Belli, è convinta che sarebbe andato via comunque, a prescindere dalla squalifica per il contatto ravvicinato con la moglie. “Nei giorni precedenti all’arrivo di Delia la chiamava. Ho avuto la sensazione che volesse che arrivasse in puntata per dimostrarle che sarebbe andato via con lei. Io penso che fosse il suo desiderio quello di vederla e chiudere con lei il percorso dentro la Casa, con una conclusione amorosa nei confronti di quello che si è dimostrato l’amore della sua vita”. Da quando è uscito, però, si continua a parlare di loro. “Bisogna dargli atto che è fuoriuscito grande protagonista. Non ho mai visto forse un fuoriuscito così protagonista. Ha comunque una grande capacità di catalizzare l’attenzione del pubblico”.

“MIO PADRE E VERA MIALES? SI SONO VISTI MA…”

Un dibattito destinato a proseguire, visto che potrebbe arrivare il momento di Delia Duran al Grande Fratello Vip 2021. “Credo che, se dovesse entrare Delia, Alex sarà ancora molto protagonista, ma spero che lei sia autonoma nel suo percorso, perché è una ragazza a cui voglio molto bene che ha un forte carattere e una personalità molto particolare”. Non manca da parte di Guenda Goria una battuta su Soleil Sorge: “Delia è molto generosa ed espansiva, penso possa costruire amicizie con tante persone, anche donne, forse non con tutte”. E se Mirko Gancitano partecipasse ad un reality e si avvicinasse ad un’altra donna? “Lo demolirei. Ma te lo immagini con la mia dialettica? Se è tipo da chimica artistica? No no”. D’altra parte, gli consiglierebbe di partecipare ad un reality, un’esperienza che considera formativa. Infine, scatta la domanda sulla relazione tra il padre Amedeo Goria e Vera Miales: “C’è ancora un po’ di frizione sull’argomento, perché siamo rimasti dove eravamo. So che si sono risentiti e rivisti, però non so se si sono fidanzati o si sono solo visti. I rapporti sono distanti, poi vedremo. Per ora non è cambiato molto dall’ultima volta che ci avete viste”.



