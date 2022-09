Guenda Goria demolisce Patrizia Rossetti/ “Disse meglio vendere materassi che un reality poi… al GF VIP”

Guenda Goria contro Patrizia Rossetti: il primo messaggio dall’esterno per la conduttrice

Il Grande Fratello Vip 7 è incominciato ieri e già sono arrivati i primi messaggi dall’esterno, contro i “vipponi” della casa. La prima ad infiammare gli animi è Guenda Goria, ex concorrente del GF Vip, che si scaglia contro Patrizia Rossetti. Il motivo sarebbe una frase che la conduttrice disse a Maria Teresa Ruta contro i reality.

Guenda Goria scrive sui social: “Patrizia Rossetti disse su mamma: meglio vendere materassi che perdere la dignità in un reality show. Patrizia benvenuta al GF Vip. La coerenza“. La gieffina avrebbe, dunque, disprezzato i reality e ora è entrata dalla porta rossa di Cinecittà dimostrandosi in contrasto con le sue stesse dichiarazioni.

Guenda Goria e la polemica sulle giovani che fanno TV: “Tutte rifatte”

Guenda Goria dopo aver “smascherato” Patrizia Rossetti, polemizza su un altro aspetto del piccolo schermo. La pianista svela cosa pensa del cast giovanile nei reality: “Le giovani che vogliono fare tv sembrano fatte con lo stampino… dal chirurgo”. Secondo la figlia di Maria Ruta, le giovani che si propongono nei programmi televisivi sarebbero nella maggior parte dei casi ritoccate dal chirurgo. Che sia una frecciata a qualcuno in particolare? Per ora non è dato sapere, ma l’ex gieffina tornerà sicuramente con altre critiche.

