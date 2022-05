Guenda Goria distrugge Flavia Vento “Ridicola”/ “Non ha talento, proprio il nulla”

Guenda Goria critica Flavia Vento: “Non ha alcun talento”

Ieri, 3 maggio, si è concluso La Pupa e il Secchione show 2022 con la vittoria della coppia composta da Maria Laura De Vitis e Edoardo Baietti. Mentre andavano in scena le ultime sfide del format condotto da Barbara D’Urso, Guenda Goria, fidanzata del secchione in gara Mirko Gancitano, ha rilasciato alcune dichiarazioni al format condotto da Andrea Dianetti e Dayane Mello sulla piattaforma Mediaset Infinity. In particolare, la figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta ha affossato Flavia Vento, tornata in studio anche per la finale con una nuova esibizione.

“Credo che talento purtroppo non ne abbia, proprio il nulla, mi diverte molto come lei riesca a creare dello show sul nulla, a me fa tanto ridere. – ha dichiarato la Goria, come riporta La NostraTv – Il fatto che partecipi a tutti i reality per abbandonarli così presto devo dire alla fine è una cosa quasi ridicola, perché in fondo credo che la produzione la prenda per avere una concorrente, non so come la chiamano per avere una concorrente che abbandona, ormai si sa che abbandona”.

Guenda Goria e la gelosia per Mirko Gancitano

Guenda Goria si è detta poi felice di poter finalmente riabbracciare il suo fidanzato Mirko Gancitano, ammettendo di aver vissuto momenti difficili e anche di gelosia in queste ultime settimane senza lui. “Devo dire la verità è stata tosta stare tanto tempo senza di lui, ho avuto dei momenti un po’ di confusione. – ha raccontato Guenda nel corso dell’intervista, rivelando infine che – A un certo punto ho avuto anche un po’ di gelosia, nell’ultimo periodo ho iniziato ad avere un po’ di sesto senso, che magari c’era qualche pupa che lo stava insidiando, quindi ho avuto un po’ di insicurezza”.

