“Guenda Goria è bipolare e sparisce”/ Papà Amedeo: “Sono il suo capro espiatorio”

Amedeo Goria rompe il silenzio e parla del rapporto con la figlia Guenda in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale NuovoTv. All’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020, Guenda sta parlando molto della sua famiglia, soffermandosi sul rapporto con i genitori. “Da figlia avrei bisogno a volte di alcune cose che lui non riesce a darmi, una serenità che non ho, noi siamo come amici e qualche lacuna la sento, mi crea un sacco di insicurezze. Gli dà fastidio se invado i suoi spazi, come se fossi lì tutti i giorni”, ha detto Guenda durante i primi giorni di permanenza. Parole che hanno fatto e fanno soffrire Amedeo Goria che, dopo averla incontrata all’interno della casa, ai microfoni di Nuovo Tv svela come alcuni atteggiamenti della figlia lo facciano soffrire ancora e sulla scelta di Guenda di avere accanto compagni più grandi, ha spiegato: “Forse è attratta dagli uomini grandi perchè il padre non le è stato abbastanza vicino”.

AMEDEO GORIA: “SONO IL CAPRO ESPIATORIO DI MIA FIGLIA GUENDA”

Amedeo Goria, da padre, riconosce di aver fatto alcuni errori come tutti i genitori, ma a Nuovo Tv, racconta di aver sempre cercato di dare le giuste attenzioni alla figlia Guenda. “Tra noi c’è sempre stato un rapporto di grande amore e tra i miei due figli il più penalizzato è stato Gian Amedeo perchè io e Maria Teresa abbiamo riservato maggiori attenzioni su Guenda”, spiega il giornalista. Guenda, però, è convinta che il padre, in determinate circonstanze, sarebbe potuto essere più presente. “Mia figlia mi fa soffrire. Con me è bellicosa e bipolare come lo è con tutti gli altri uomini che frequenta. Il vero problema è che con sua madre non si arrabbia, mentre io sono il suo capro espiatorio”, ha aggiunto con un pizzico di amarezza. Il giornalista, inoltre, alle dichiarazioni di Guenda che ha dichiarato di non sentirsi accettata quando va a casa del padre, ha risposto: “Non è vero. Quando lei non c’è mi manca. Guenda non racconta che ogni tanto sparisce per un po’ dal radar di suo padre”.



