Guenda Goria e Filippo Nardi stanno insieme?/ Dallo scontro tv alla liason romantica!

Guenda Goria e Filippo Nardi stanno insieme? Scoppia il caso a Mattino5 dopo l’ospite di Federica Panicucci, il paparazzo Andrea Franco Alajmo si lascia andare ad alcune rivelazioni che riguardano una possibile coppia che si è formata in questi giorni tra due ex del Grande Fratello Vip 2020 attualmente ancora in onda. Inutile dire che in quel momento Federica Panicucci ha raccolto la mandibola a terra e i suoi ospiti hanno iniziato a fare una serie delle ipotesi beccando forse quella che sembra essere la possibile neo innamorata. In un primo momento si parla di una coppia formatasi tra Guenda Goria e Fulvio Abbate, visto che si parla di un rapporto davvero sconvolgente e mai pensato da nessuno, ma poi ecco spuntare l’ipotesi Filippo Nardi.

Guenda Goria e Filippo Nardi stanno insieme? Possibile scoop a Mattino5

Arianna David parla di loro due come possibile coppia e questa volta il paparazzo, che afferma che ci sono già le foto dei due paparazzati insieme, questa volta non smentisce confermando che la loro potrebbe essere proprio una coppia assurda. Ci saranno nuovi dettagli nel corso della puntata di oggi di Mattino5? Al momento sembra proprio di no ma chi segue i programmi di Canale5 sa bene che Guenda Goria ha inveito contro il bel Conte per via delle frasi che lui ha detto ai danni della madre e per il quale è stato poi squalificato. Lo stesso scontro è avvenuto a favor di telecamere nel salotto di Barbara d’Urso, e allora dove sta la verità? E’ davvero possibile che in pochi giorni i due si siano uniti in questo modo?



