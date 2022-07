Guenda Goria e il bimbo perso, “Era in posizione sbagliata”/ La dolorosa confidenza…

Guenda Goria operata d’urgenza per una gravidanza extrauterina: “Ero incinta ma…”

Guenda Goria sta trascorrendo un momento molto difficile. L’ex gieffina è stata ricoverata d’urgenza una settimana fa e in ospedale ha scoperto di avere una gravidanza extrauterina. Guenda ha tenuto aggiornati i suoi followers sulle sue condizioni di salute e sul web sono state tante le dimostrazioni di affetto. Guenda Goria è stata poi dimessa dall’ospedale e ha rilasciato un’intervista al Settimanale Visto in cui ha ripercorso nel dettagli i momenti più salienti. Guenda ha raccontato di essersi sentita male improvvisamente mentre si trovava in un bar. All’improvviso si è trovata a terra svenuta ed è stata subito soccorsa.

Dopo essere arrivata in ospedale, i medici le hanno diagnosticato una gravidanza extrauterina. Guenda ha rivelato: “Ero in gravidanza pur non avendo alcun sintomo. Purtroppo però il bimbo non stava crescendo nel posto giusto. Mi hanno proposto di fare un intervento poi però abbiamo deciso di trovare un’opzione meno invasiva con una terapia farmacologica”. Dopo essere tornata a casa, Guenda ha però avuto una ricaduta ed è stata costretta a tornare in ospedale: “Ho passato una notte infernale tra fitte, conati e un’altra emorragia. Non hanno potuto fare altro che operarmi d’urgenza per non rischiare il peggio. Mi è stata tolta la tuba perché era irrecuperabile”.

In questo difficile momento, Guenda Goria ha ricevuto il supporto della sua famiglia e di Mirko Gancitano. Nell’intervista al Settimanale Visto, Guenda ha dichiarato: “Mirko non mi ha lasciata un attimo da sola. Il mio obiettivo è di riprendermi e stare accanto a Mirko che ha tanto bisogno di me. Anche se non me lo fa vedere, so che è molto provato e che sta soffrendo tanto”. Guenda Goria ha ricevuto anche delle critiche dopo essere apparsa sui social per raccontare il suo calvario. Tra queste Selvaggia Roma a cui Mirko aveva però replicato.

Guenda Goria ha spiegato che parlare di alcuni argomenti sui social è importante perché può servire a sensibilizzare le persone su determinate tematiche: “Ci sono donne che mi scrivono di non aver il coraggio di raccontare il problema come sto facendo io. Mi sento in dovere di dare consigli quando si tratta di faccende così importanti”. Guenda ora sta affrontando il percorso post operatorio ed è in fase di recupero: “Sto recuperando giorno per giorno. Sono un po’ stanca ma so che il percorso post operatorio è così. Sono fiduciosa e so che tutto si sistemerà per il meglio”.











