Guenda Goria e il fidanzato Mirko, sfogo contro Deianira Marzano/ “Fatti una vita”

Duro sfogo di Guenda Goria e del fidanzato Mirko Gancitano contro Deianira Marzano. L’influencer che, su Instagram, parla spesso dei personaggi famosi ricevendo anche segnalazioni su nuove coppie famose, ha anche parlato di Guenda Goria. Le parole di Deianira, però, non sarebbero piaciute al fidanzato Mirko il quale ha pubblicato, tra le storie di Instagram, un lungo post in sui si scaglia contro la Marzano. “Fatti una vita, studia, trovati un lavoro serio se hai delle passioni” – comincia così il lungo post di Mirko che puntualizza di non aver affatto gradito le parole che Deianira avrebbe rivolto alla fidanzata Guenda. “Prima di parlare di una donna come Guenda Goria e con una donna come Guenda dovresti studiare, ma se la base è questa, non so se ti basti questa vita. Sarà figlia d’arte, ma è una ragazza che studia, che è preparata e che ha tanti di quei talenti che, a volte, ogni giorno, stupisce anche me“, aggiunge.

Guenda Goria e Mirko Gancitano contro Deianira Marzano

Dopo le parole di Mirko Gancitano sono arrivate anche quelle di Guenda Goria. La figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta, dopo aver condiviso tra le proprie storie lo sfogo del fidanzato Mirko, ha aggiunto: “Per mio carattere lascio correre critiche sterili soprattutto se non stimo la persona da cui provengono, ma la mancanza di rispetto è molto grave, soprattutto se reiterata. Faccio parte delle persone che propongono sempre e si mettono in gioco anche in modo personale con emozioni e iniziative. Vivere offendo chi si mette in gioco non darà mai un briciolo di luce e dignità a chi offende. Alimenta stupidità e odio e ad oggi non credo ne abbiamo bisogno“. Deianira Marzano replicherà a Guenda Goria e al fidanzato?

