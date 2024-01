Guenda Goria e la malattia, l’endometriosi/ “Purtroppo non potrò avere figli naturalmente”

Guenda Goria e la malattia: l’endometriosi e il desiderio di maternità

Guenda Goria nel corso degli ultimi anni ha spesso parlato della malattia di cui soffre, l’endometriosi, e di una delle principali e più dolorose conseguenze di questa patologia: l’infertilità. La showgirl, ex concorrente del Grande Fratello Vip e figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta, ha espresso in molteplici occasioni il suo desiderio di avere figli e di regalarsi una famiglia, per sé e per il suo fidanzato e futuro marito Mirko Gancitano.

La malattia, tuttavia, rappresenta un serio ostacolo per il raggiungimento di questo obiettivo e questo ha mandato più volte in crisi la Goria. In un’accorata lettera al suo fidanzato scritta lo scorso luglio, ha espresso tutte le sue paure per un futuro che potrebbe non vederli genitori: “Ho anche paura che tutto questo ci possa allontanare”. E aveva aggiunto: “Mi sembra tutto così difficile, forzato… Ho paura che questo non corrisponda più a un tuo desiderio; non immaginavo così il nostro futuro”.

Guenda Goria: “Non potrò avere figli naturalmente“

I timori di Guenda Goria si sono amplificati in seguito ad una dolorosa scoperta: l’impossibilità di avere figli in maniera naturale. A comunicarlo è stata lei stessa, lo scorso giugno, sui social: “Cari amici è tanto che non vi scrivo di me e della mia salute. Purtroppo secondo l’ultima analisi che ho fatto non potrò avere figli naturalmente. Vi confesso che sono molto giù. Pare che l’unica tuba che ho non funzioni bene. Dovrei cominciare una fecondazione assistita, ma ho paura”.

L’unica via per poter avere figli è dunque il ricorso alla fecondazione assistita, che tuttavia porta in Guenda Goria una serie di timori e titubanze. Nonostante la malattia, la ragazza non nasconde il suo desiderio di creare una famiglia al fianco del suo Mirko Gancitano, con cui a breve celebrerà il matrimonio.

