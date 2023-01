Guenda Goria e Maria Teresa Ruta/ “Sindrome dell’abbandono? Pianti e lacrime…”

Guenda Goria e Maria Teresa Ruta sono intervenute insieme ai microfoni di “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone e andata in onda nel pomeriggio di martedì 10 gennaio 2023. Scherzando sul rapporto “conflittuale” – ma permeato da un profondo amore – con sua madre, Guenda Goria ha esordito dicendo: “Da mamma dicono che io abbia preso la gentilezza e un po’ di umiltà nei confronti delle persone. Credo che, in famiglia, siamo tutti persone semplici e perbene nei confronti degli altri e questo è importante anche quando si fanno mestieri come il nostro, in cui bisogna mantenere i piedi per terra”.

Successivamente, Guenda Goria ha rivelato di avere vissuto “la sindrome dell’abbandono, sin da quando mio padre Amedeo Goria se ne è andato a Roma. Per qualche tempo si è dimenticato di avere dei figli, poi gli è tornato in mente e dopo un po’ sono entrata al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e mi sono trasferita a vivere da lui per i tre anni in cui ho studiato”.

GUENDA GORIA E MARIA TERESA RUTA: IL DRAMMA DELL’ABBANDONO

Maria Teresa Ruta, a “Oggi è un altro giorno”, ha precisato che “tutte le volte che io uscivo per andare a lavorare, lei faceva delle scene madri! Mi diceva: ‘Mamma non mi abbandonare’. Avevamo una donna in casa, perché io lavoravo, poi non appena uscivo di casa Guenda si metteva a giocare con lei”.

Guenda Goria ha replicato dicendo: “Io soffrivo moltissimo, ma penso di avere imparato a fare uno switch molto veloce. Non so se sia io a sentirmi abbandonata o se siano stati i miei genitori ad abbandonarmi veramente. Avevo però una sindrome di sopravvivenza che mi consentiva di resistere. Oggi ho capito che avere una mamma felice è importante. Non sono mai andata in analisi, però mi piacerebbe molto”.

